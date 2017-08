Ronaldo avgjorde El Clasico – blev utvisad











1 av 4 | Foto: KANAL 9

Först sköt han segermålet i säsongens första El Clasico.

Sedan blev Ronaldo utvisad för filmning.

– Gesten efteråt förstärker att det är filmning, säger Anders Svensson i Kanal 9.

Säsongens första El Clasico utspelade sig i spanska supercupfinalen, ligasegrarna mot Copa del Rey-vinnarna, under söndagskvällen.

Och det blev en händelserik tillställning.

Efter en mållös första halvlek hände allt under matchens andra halva.

När 50 minuter var spelade skickade Gerard Pique in bollen i egen målbur bakom Ter Stegen på ett inlägg från Marcelo.

Kvitteringen ordnade Leo Messi efter en tveksam dömd straff där Luis Suarez gick omkull i straffområdet.

– För mig är det en solklar filmning, säger Anders Svensson i Kanal 9.

Riktig drömstrut

Minuterna senare sköt Cristiano Ronaldo 2–1 med en riktig drömstrut innan han slet av sig tröjan och blev varnad.

Portugisen som bara varit i träning med laget under en dryg veckas tid kom in under andra halvlek och hann sedan även med att bli utvisad efter att ha fått sitt andra gula kort efter en filmning i straffområdet.

– Först tappar han balanen där och försöker springa vidare, men gesten efteråt förstärker att det är filmning, någon straff tycker jag inte det är, säger Anders Svensson.

I samband med utvisningen svämmade känslorna över. Ronaldo var frustrerad och delade ut en knuff på domare Ricardo de Burgos Bengoetxea.

I slutminuterna gjorde sedan även Marco Asensio 3–1 till marängerna som nu har en drömsits inför returen på onsdag i Madrid.