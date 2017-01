Isak i centrum för heta maktkampen

Frångick principen för första gången: Kämpar för mina åsikter







På planen gör Alexander Isak sin första träning med Borussia Dortmund. Vid sidan står tränaren Thomas Tuchel och försöker gömma en finne.

Ska vi tro den tyska pressen har 43-åringen större problem än så.

Alexander Isak har ofrivilligt hamnat i centrum för den maktkamp som rasar i Dortmund och som väcker frågor kring såväl svenskens som Tuchels framtid.

– I dag är det bättre att ni filmar från vänster. På höger sida har jag mega-herpes, säger Thomas Tuchel, stoppar ner händerna i byxfickorna och svarar tyst på frågorna. Hans minspel skvallrar samtidigt om att han helst skulle vara någon annanstans.

43-åringen har precis sett sitt senaste nyförvärv Alexander Isak göra sin första träning med Borussia Dortmund men efterspelet handlar inte bara om 17-åringens framtidsutsikter i Dortmund.

Alexander Isak har sedan tisdagens övergång till Borussia Dortmund använts som bevis på den maktkamp som just nu rasar i den tyska klubben. En strid som väcker frågetecken både kring Isaks omedelbara – och Tuchels långsiktiga – framtid.

”Måste kämpa för mina åsikter”

Svensken ersätter Adrian Ramos, som sålts till kinesiska Chongqing Lifan för 105 miljoner kronor, men det är ett byte tränaren Thomas Tuchel enligt Bild aldrig ville genomföra.

– Jag måste ibland kämpa för mina åsikter, precis som alla kämpar för sina ståndpunkter i diskussionerna. Det är så det alltid fungerar, säger Thomas Tuchel om relationen till ordförande Watzke och sportchefen Michael Zorc.

Tuchel beskriver relationen parterna emellan som “vänskaplig och professionell” men medger samtidigt att den inte är perfekt.

– Det tar längre tid än 1,5 år att verkligen lära känna varandra.

Uttalandena kommer vid en spontan pressträff intill träningsplanen efter onsdagens träning. Tysk media läser samtidigt in lika mycket i själva frågestunden som i Tuchels ord.

”Lade inte in något veto”

För det är väldigt ovanligt att Borussia Dortmunds tränare tar frågor från pressen i samband med en träning. Enligt Bild är onsdagens tillfälle första gången sedan Tuchel tillträdde i juni 2015 som 43-åringen frångår principen att bara tala vid de obligatoriska tillfällena innan och efter en match.

Anledningen är att Tuchel vill förklara sin egen roll vid värvningen av Alexander Isak efter Bilds avslöjande att 43-åringen inte kände till köpet förrän en vecka innan det genomfördes. Uppgifter som tysk press använt som bevis på sprickan mellan Tuchel och den sportsliga ledningen i klubben.

– I båda fallen, försäljningen av Adrian Ramos och köpet av Alexander Isak, har vår coach Thomas Tuchel varit inblandad. Han lade inte in något veto i något av fallen. Om han hade sagt nej hade vi inte genomfört dem, säger ordföranden Hans-Joachim Watzke.

Tuchel uppges dock ha varit emot försäljningen av Adrian Ramos och ville helst av allt se ett köp av Leverkusens försvarare Ömer Toprak redan i januari. Allt för att hjälpa honom att uppnå målet att nå en tredjeplats i Bundesliga. Istället blev Tuchel av med Ramos, kan räkna in Toprak tidigast till sommaren och får istället en 17-åring som Bild menar kanske inte kan hjälpa honom alls under våren.

”Isak har inte haft någon matchträning sedan den 6 november när säsongen avslutades i Sverige, kommer inte under en försäsong utan mitt i pågående ligaspel och har aldrig sparkat en boll i en stor liga. Hur snabbt han kan förstärka BVB återstår verkligen att se”, skriver Bild.

”Iska ingen lösning på problemen”

Thomas Tuchel försvarar ändå värvningen av Isak på sin improviserade pressträff.

– Jag har blivit bekant med Isak först under den senaste veckan. Det finns självklart övergångar som du som tränare är inblandad i direkt från början. Det gäller kortsiktiga lösningar för spelare som kan hjälpa dig omedelbart. Men sedan finns det affärer, som den med Isak nu, där scoutingavdelningen gör det stora jobbet. Jag kände inte till spelaren men det var samma sak med (Ousmane) Dembélé och (Emre) Mor. Jag kommer in väldigt sent i de affärerna men det är en normal process.

Det är svar som omgående möts med skepsis av den tyska pressen. Bild frågar sig om det verkligen är normalt att tränaren informeras i sista stund vid affärer värda totalt 305 miljoner kronor och beskriver istället hur tränare Tuchels inflytande i den långsiktiga planeringen minskat och övertagits av sportchef Zorc.

”Nu har han Isak. Värdefull för framtiden men i Tuchels ögon ingen lösning på problemen i kampen för att uppnå Watzkes uppsatta mål att nå en topp tre-placering i ligan.”

Tidningen frågar sig vidare vad situationen innebär för Alexander Isaks utvecklingsmöjligheter.

”Nu har Tuchel fått den svenska juvelen – men kommer han också uppskatta honom? Om Isak inte lyckas göra ett bra intryck på träningarna kan det hämma hans utveckling. Men samtidigt bör en spelare som attraherat 90 scouter till matcherna och jagats av halva Europa inte känna någon oro”.

Frågan är om Thomas Tuchel borde göra det?