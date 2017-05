Arsenal tog sista CL-chansen

Arsenal tog sista chansen.

Efter 2–0 mot ett reservbetonat Manchester United finns det fortfarande en liten chans att utmana om Champions League.

– Det var viktigt för oss, säger Danny Welbeck i Viasat.

Det var ett ovanligt stormöte mellan Arsenal och Manchester United . Både har efter svaga säsonger öppet deklarerat att man satsar mer på titlar i FA-cupen respektive Europa League – trots att det efter Liverpools poängtapp tidigare i eftermiddag finns en liten chans till topp fyra och CL-plats.

Allra mest syntes det på Manchester United som vilade Eric Bailly, Paul Pogba och Marcus Rashford från start och lät unge Axel Tuanzebe starta i Premier League från första gången.

Ex-United spelare nätade

Ett beslut som kostade.

Efter en jämn, men ganska tam, första halvlek avgjorde Arsenal med två snabba mål inom tre minuter i början av andra halvlek. Först sköt Granit Xhaka in ett långskott via Ander Herrera och sedan kunde Danny Welbeck nicka in 2–0 från nära håll.

– Förra veckan släppte de in två mål på tio minuter efter paus, den här gången avgjorde de på tio minuter efter paus, säger Erik Niva i Viasat.

Segern var Wengers första mot Mourinho i tävlingssammanhang (bortsett från Community Shield) någonsin. För Manchester United var det första ligaförlusten sedan 23 oktober.

”Kan förhoppningsvis vinna resten”

– Det var viktigt för oss att få segern, nu kan vi förhoppningsvis avsluta säsongen bra, säger Danny Welbeck.

Segern innebär att Arsenal går upp på 63 poäng, sju efter Liverpool med två matcher mindre spelade och sex efter City med en hängmatch.

Manchester United är fortfarande två poäng före Arsenal men har också en match mer spelad.

– Jag har tidigare sagt att vi måste vinna varje match under slutet på säsongen, det gjorde vi inte mot Tottenham. Men nu kan vi förhoppningsvis bygga på det här och vinna resten. Så får vi se vad det tar oss, säger Aaron Ramsey i Viasat.

Jose Mourinho var nöjd trots förlusten.

– Jag kan inte begära mer från spelarna som inte har spelat fotboll på sju veckor. Jones, Smalling och Mata gör det väldigt bra i dag. Vi förlorade för att vi inte gjorde mål på våra chanser.

