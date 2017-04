Oavgjort i tungviktsmötet

Nytt publikrekord i premiäromgången av allsvenskan på 2000-talet.

Då kryssade IFK Göteborg hemma mot Malmö FF.

– En poäng, men det hade varit skönt med tre, säger ”Blåvitt”-keepern Pontus Dahlberg till C More efter 1–1.

Den allsvenska säsongen sparkade i gång med en seriefinal direkt. IFK Göteborg mot Malmö FF inför 32 129 åskådare (nytt publikrekord i premiäromgången på 2000-talet) på ett dimmigt Ullevi.

Men någon målfest blev det inte.

Efter en böljande första halvlek fick topplagen nöja sig med 1–1 efter en mållös andra, där ”Blåvitt” hade det mesta och det bästa i en spelmässigt grå tillställning.

Det var också hemmalaget som fick en drömstart på matchen.

Chanslös Wiland

Fjolårsfyran tryckte genast tillbaka ett paralyserat MFF i inledningen av första och fick ett jätteläge redan efter två minuter. Efter att MFF-försvaret klantat sig och skjutit bollen på varandra hamnade bollen plötsligt hos Mikael Boman, som kom fri med Johan Wiland men sköt rakt på Malmö-keepern.

LÄS OCKSÅ Profil-enkät: Så här slutar allsvenskan

Men Boman skulle få fler chanser. Sex minuter senare nickade 28-åringen in premiärmålet som fick Ullevi att explodera. En något omarkerad Boman kom högt på en hörna från Mads Albaek och nickade in bollen i bortre hörnet på en chanslös Wiland.

– Jäkligt härligt. Jag fintade försvaret, gick framåt men kom sedan upp bakom, säger Boman till C More i halvtid.

Het Cibicki

MFF åt sig dock tillbaka i matchen. 27 minuter in i första kom skåningarnas dittills bästa chans när Pawel Cibicki tryckte av bössan från långt och tvingade Pontus Dahlberg till en reflexvändning.

Sju minuter senare nickade samme Cibicki in 1–1. Och jodå, även det målet på hörna. Oscar Lewicki nådde högst vid första stolpen och skarvade vidare till Cibicki som ostört kunde placera in kvitteringen.

– Ett måltjuvsmål. Jag ska göra minst ett till i andra. Vi följde inte planen i början och fick en tuff start, men sen hade vi hela matchen sista 30 i första, säger Cibicki till C More i halvtid.

Men fler mål blev det inte och därmed fick lagen nöja sig med en poäng var i premiären.

– Det hade varit skönt med tre. Vi släppte in dem onödigt i matchen i första, sen var det relativt jämnt i andra. Men inramningen var grym. Fantastiska supportrar, säger Göteborg-keepern Pontus Dahlberg till C More efter sin allsvenska debut.