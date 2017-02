Barcelona totalt överkört av PSG

Fotbollsvärlden gapar.

Barcelona kom till Paris som favorit men lämnade Parc des Princes utspelat och utskrattat efter 0–4 (!) mot PSG.

– Jag har aldrig sett PSG så här bra, säger Glenn Strömberg i Viasat.

Di Maria. Foto: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Inför matchen mellan PSG och Barcelona tjatade alla – även PSG:s spelare – om Barcelonas vanligtvis så dödligt effektiva anfallstrio.

Frågan alla ställde sig: Hur ska ”MSN” stoppas?

– Det enda man kan göra mot så bra spelare är att be till gud och hoppas på det bästa, sa Thiago Silva.

– För mig är Lionel Messi omöjlig att stoppa. I så fall måste vi binda fast honom, sa Lucas Moura.

Vad som hände när matchen väl började?

PSG såg ut som FC Barcelona , FC Barcelona såg ut som ett svenskt division 2-lag och ”MSN”-trion … fanns på planen, men inte mycket mer än så.

”Är klasskillnad”

PSG spelade ut de femfaldiga CL-mästarna efter noter, ledde med 2–0 redan i halvtid – och fick halva fotbollsvärlden att häpna.

– Jag har aldrig sett Barcelona så här uddlöst. Det är som om de sitter kvar på flygplanet, sa Manchester United-ikonen Rio Ferdinand i engelsk tv.

– Barça har tur att det bara står 2–0. Det kunde lika gärna stått 3–0 eller 4–0, konstaterade Steven Gerrard.

– Det är klasskillnad på innermittfältet, sa Sportbladets Erik Niva i Viasat.

Ángel Di María hade placerat in 1–0 på frispark, Julian Draxler hade tryckt in 2–0 och Marco Verratti hade visat varför han är en av världens mest uppvaktade innermittfältare.

Men det var bara början…

”Kommer prata om det här om tio år”

Ett chockat Barcelona kom ut i den andra halvleken ... och blev lika överkört som i den första.

Di María pricksköt in sitt andra för kvällen och Edinson Cavani fullbordade det franska huvudstadslagets kanske bästa insats i modern tid genom att sätta slutresultatet 4–0.

– Det här kan mycket väl ha varit PSG:s bäst genomförda match i klubbens historia. Visst, de har haft några fina kvällar mot Chelsea på Stamford Bridge nu på senare år och visst, de uppnådde stora saker under den första gyllene eran under 1990-talet. Men det här … 4–0, med mersmak, mot FC Barcelona! Det är ju något speciellt att göra den typen av insats mot den sortens motstånd. Det är okej att briljera en tisdagskväll när Montpellier kommer till stan, det kommer inte att registreras på samma sätt. Men det här, det tar ju hela världen in. Alla har sett det, alla kommer att minnas det och alla kommer att prata om det om tio år, säger Sportbladets Erik Niva i Viasat.

Det smått osannolika resultatet gör att många, redan nu, tar PSG:s avancemang till kvartsfinal som givet.

Aldrig tidigare har ett lag vänt 0–4-underläge i Champions League-slutspel.

Redan fokus på Zlatan

Dessutom inleds redan nu snacket om Zlatan Ibrahimovics så kallade ”Champions League-förbannelse”.

Svensken har två gånger i karriären lämnat lag som sedan gått hela världen i fotbollsvärldens mest prestigetyngda turnering.

Sommaren 2009 bytte han Inter mot Barcelona och våren 2010 tog det italienska laget hem titeln efter att ha slagit ut just Barcelona i semifinalen.

Sommaren 2010 lämnade han Barcelona för Milan och våren 2011 gick Barcelona hela vägen.

I somras lämnade Ibrahimovic PSG för Manchester United och även om Champions League-säsongen 2016/17 fortfarande bara är framme vid åttondelsfinalerna, så tycks en majoritet av Fotbollseuropas experter vara rörande överens om att PSG åtminstone visat att de har vad som krävs att utmana om titeln.