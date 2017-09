Seger direkt för Gerhardsson – på ”katastrofplanen”

Hedvig Lindahl ++

Hade inte mycket att göra i matchen.

—

Jessica Samuelsson ++

Gjorde det hon skulle defensivt.

Nilla Fischer ++

Stod för ett par missar och kändes lite seg.

Linda Sembrant +++

Löser de bekymmer som dyker upp prickfritt.

Mia Carlsson ++

En fin landslagscomeback, nyttig vid fasta situationer.

—

Kosovare Asllani +++

Jobbade stenhårt på den svåra planen.

Marija Banusic (ut 63) ++

Inte alls hennes match. Knappt godkänd.

Caroline Seger ++

Trygg ledare trots ett par bolltapp.

—

Fridolina Rolfö ++

Jobbar okej längre ner i banan, men missar sina lägen.

Stina Blackstenius (ut 90) ++

Sprang en del, gav tillslut resultat vid målet.

Lina Hurtig (ut 87) +++

En fin prestation, och även målskytt.

Inhoppare: Elin Rubensson (in 63) ++ , Jonna Andersson (in 87), Mimmi Larsson, (in 90)

Betyg: Emelie Fredriksson, Varazdin, Kroatien.