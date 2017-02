”I princip kommer jag återvända dit”

Sportbladets avslöjande om Alieu Darbos bluffkarriär blev en nyhet världen över.

Agenten som i januari erbjöd Alieu Darbo till 42 svenska elitklubbar har, efter Sportbladets avslöjande om märkliga omständigheter kring flera av 24-åringens klubbyten, brutit samarbetet med svensken.

Samtidigt hoppas Darbo nu på en nystart i arabvärlden.

– I princip kommer jag återvända till Al Ittihad eftersom vi har en bra relation, säger Alieu Darbo.

Den 10 januari avslöjade Sportbladet anklagelserna mot den svenska fotbollsspelaren Alieu Darbo . Sportbladet kunde då visa manipulerade videofilmer och falska mail som använts i samband med att 24-åringen förhandlat med klubbar över hela Europa. Anklagelser som dessutom stärktes av vittnesmål, dokument, flygbiljetter, videofilmer och ett telefonmeddelande.

Alieu Darbos namn blev efter publiceringen det dygnets mest omtalade på svenska Twitter och 24-åringens historia har återgetts i medier över hela Europa. Stora publikationer som Die Welt , Gazzetta dello Sport och Bild har alla skrivit om Darbos historia där de senare jämför svensken med fotbollens svar på filmen ”Catch me if you can” (Filmen och boken med samma namn om Frank Abagnale Jr. som intar olika skepnader för att lura till sig pengar). Italienska Gazzetta dello Sport tror samtidigt att filmen om Alieu Darbo förmodligen hade floppat då publiken skulle ha ansett handlingen för långsökt för att vara trovärdig.

Darbos bild har också, som italienska Gazzetta dello Sport beskriver det, ”spikats upp som varnande exempel på fotbollskontor över hela världen”.

Men vad har hänt sedan publiceringen?

Artikeln avslutades då med det mail som gått ut till svenska klubbar med ett erbjudande om att värva Alieu Darbo. Agenten bakom det meddelandet har nu valt att bryta samarbetet med Darbo.

– Jag kände inte till de här sakerna om Alieu och vi har därför valt att avbryta samarbetet. Vi jobbar inte tillsammans längre, säger Roman Skorupa.

Skorupa beskriver att han kom i kontakt med Alieu Darbo kort innan Sportbladets publicering den 10 januari.

– En vän från Gambia skickade hans profil till mig och bad om hjälp. Jag såg att han hade ett svenskt pass och familj från Sverige och med de meriterna han hade såg det ut som en enkel sak att hitta en klubb i första, andra eller tredjedivisionen i Sverige till honom. Men när det här publicerades ringde vänner i Sverige till mig och frågade vad som hade hänt. Nu vill jag bara rentvå mitt namn, säger Skorupa.

”Jag vill gå till arabländerna”

Alieu Darbo själv hävdar att han aldrig haft med agenten att göra.

– Jag vet inte vem det är och har aldrig jobbat med honom. Jag skulle aldrig acceptera att spela i tredjedivisionen i Skandinavien. Det måste jag påpeka starkt. Min agent är Festus Mansaray. Alla andra vill bara synas i media.

Samtidigt försöker 24-åringen från Angered rädda sin karriär. Målsättningen är att fortsätta inom den professionella fotbollen och bevisa att han håller på den högsta nivån.

– Jag nu vill jag bara ha lite tid med min familj. Jag har haft två förslag från klubbar på Balkan men det viktigaste nu är bara att må bra igen. Men det här kommer inte att knäcka mig. Jag kommer spela igen för jag vet att jag inte gjort något fel. Det folk säger om mig stämmer inte.

Darbo, som fortsätter att hävda sin oskuld, säger att han inte haft något med de falska mailen att göra, att de kroatiska uppgifterna om att Dinamo Zagreb köpt hans tystnad inte stämmer och att det inte är han som manipulerat videofilmerna som skickats ut till klubbarna. Istället pekar svensken återigen ut en agent som hjärnan bakom vad han anser är ett försök att krossa hans karriär.

– Nu vill jag gå till arabländerna där den här personen inte kan förstöra mitt namn. Där kan jag provspela och de får själva se hur bra jag är. Jag har klubbar som ringt och jag har varnat dem för att det finns en person som försöker förstöra mitt namn. I princip kommer jag återvända till Al Ittihad (Alexandria, där Darbo spelade januari till maj 2016) eftersom vi har en bra relation.

– Hade jag tagit genvägar hade min karriär tagit stopp efter en klubb men jag kommer alltid få bra klubbar eftersom min talang talar för sig själv. Alieu Darbo tränar alltid hårt och har jobbat sig dit han är. Jag har spelat inför 50 000. Jag vet vad jag kan.