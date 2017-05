18-åringens drömvecka – men allt slutade i moll

Daleho Irandust såg ut att kröna karriärens bästa dagar med att skjuta hem segern för Häcken.

Men 18-åringens drömvecka slutade dystert.

Den slutade med en sen kvittering av Sirius.

Häcken brukar ha lätt för Sirius. Inför fredagens drabbning hade de vunnit alla fyra tidigare möten, varav den senaste utkämpades 2008 och slutade 8–0.

Den gången gjorde Paulinho två mål. Den här gången var brassen bänkad till förmån för en 18-åring som var mitt i sin korta karriärs hittills bästa vecka. Eller egentligen skedde allt inom tre dygn:

Första allsvenska målet i karriären

Tisdag kväll: Daleho Irandust är tongivande i derbysegern mot IFK Göteborg . Han spelar fram till ett av målen när Häcken vinner med 4–0.

Torsdag: Häcken meddelar att de har skrivit på ett långtidskontrakt med Irandust. Den släpande anfallarens nya avtal spänner över 4,5 år.

Fredag kväll: Irandust startar mot Sirius och vinner en närkamp mot Daniel Jarl i minut 11. Han kliver in från vänsterkanten och lyfter ett högt skott i bortre krysset. Målet är matchens – och hans allsvenska karriärs – första.

– Många säger att fotboll går snabbt. Jag har fått starta i derbyt, som är min störta match, och nu får jag nytt förtroende och får skriva ett långtidskontrakt. Det känns riktigt bra, säger Irandust i halvtid till C More.

”Vi spelar ut dem”

Men ledningen stod sig inte. I andra halvlek kvitterade Moses Ogbu innan Alhassan ”Crespo” Kamara gav Häcken 2–1 på straff – och Christer Gustafsson stötte in 2–2 i slutminuterna med ett kontrollerat avslut från straffområdslinjen.

– Vi får välförtjänt in 2–2 i slutet. Jag tycker att vi spelar ut dem fullständigt sista halvtimmen, säger Gustafsson till C More.

Och till alla som överraskades av högermittfältarens målnäsa på slutet har han en hälsning:

– Jag är gammal i nia i botten. Jag kan avsluta också.

I tabellen ligger Sirius kvar som tvåa medan Häcken är trea.