Tom Pettersson: ”Stort behov av nytänkande i IFK Göteborg”

Tom Pettersson i sin nya klubb. Foto: Michael Wagner

SALOU. Efter två säsonger på bänken i IFK Göteborg tröttnade Tom Pettersson, 26.

Efter en månad med Östersund har han uppfattningen klar:

– Behovet av nytänkande är stort i IFK Göteborg. Det har varit samma kultur länge där, säger Pettersson.

Tom Pettersson i Blåvitts matchtröja förra säsongen. Foto: CARL SANDIN / BILDBYR N

Östersund imponerade under lördagen när de 2-0-besegrade, visserligen skadedrabbade, svenska mästarna Malmö FF i Salou.

För undertecknad som till vardags dessutom bevakar IFK Göteborg , och som Pettersson lämnade i vinter, var det en överraskning att se 26-åringen ha bollen mer under en match än...

– …under två år tidigare med IFK Göteborg?

Tom Pettersson ler brett när han fyller i min fråga när vi slagit oss ned i den tomma restaurangen på Cambrils Park Resort, som just nu huserar flera allsvenska lag på spanskt träningsläger.

Längtat efter Östersunds spel

Pettersson fortsätter:

– Jag har längtat efter att komma till det här spelet. Spela fotboll längs med marken, med ett stort bollinnehav, inte stressa fram chanspassningar utan metodiskt komma förbi motståndarens lagdelar genom att flytta bollen.

När upptäckte Östersund de kvaliteterna hos dig…?

– Haha, jag vet inte. Kyle (Macauley, analytiker och scout) kanske såg mig i Trollhättan när jag spelade mittback där eller i Åtvidaberg. Han kan inte ha sett något av mig under de senaste två, tre åren. Dom måste kollat upp mig väldigt noga.

Mot Malmö FF spelade Tom Petterson till vänster i en trebackslinje, hade mycket boll i ÖFK:s uppspelsfaser, men slog inte många längre bollar under matchen.

Hur imponerad är du av er 2-0-seger mot MFF?

– Vi snackade om det efteråt för vi tycker egentligen inte att vi gjorde en så där jättebra match. Men resultatet, 2-0 mot Malmö, är svinbra.

”Kan överraska igen”

– De hade också chanser, det kunde ha gått lite hur som helst. Men vi var långt från en maxprestation. Vi känner att vi inte spelat jättebra i någon av de tre matcherna, men vi har vunnit alla tre. Kan vi fortsätta och spela ihop oss så tror jag vi kan överraska igen (nykomlingen Östersund slutade åtta i allsvenskan 2016).

Men alla lag kan inte spela den typen av fotboll som Östersund gör?

– Man måste ha spelarna som passar för det. Det gör det verkligen i den här klubben. Det finns skickliga spelare i alla lag, men många lag föredrar en annan fotboll. Det är ett val man gör också.

Hur har du lärt dig Östersunds sätt att spela fotboll under den månad du varit i klubben?

– Genom att spela fotboll under träningarna och vid teoripass, även om vi inte har haft så många hittills. Graham Potter visar klipp av situationer som laget löst bra eller dåligt. Han går igenom hur och varför vi ska flytta på oss och vi diskuterar i smågrupper vad vi tycker är bästa lösningen. Vi redovisar för varandra och har en diskussion. Det är väldigt öppet.

Så borde väl alla lag jobba?

– Ja. Men det är mycket old school-tänk i andra lag om man jämför med Östersund. Under försäsongen med ÖFK har vi som mål att man alltid ska känna sig pigg och fräsch när man går ut på fotbollsplanen. Det har jag aldrig upplevt i mina tidigare klubbar. Det har varit naturligt att man är seg och trött av all träning.

– På gymmet är det mycket stärka upp bål, leder, knän, fötter med band i stället för träning med tunga vikter.

Tränar färre pass

– Vi har inte haft ett enda rent löppass. Vi kör konditionspass men på planen när vi spelar smålagsspel i ganska långa matcher. Man blir oerhört trött av när vi spelar sju mot sju och bollen går längs marken hela tiden. Vi tränar mindre, bara ett dubbelpass per vecka.

– Vi har mycket spelövningar, det är mycket possession, det är aldrig tre koner i en Ajaxtriangel och passa bollen. Det är ofta övningar där man hela tiden behöver tänka. Det är övningar som jag aldrig har stött på tidigare.

– I Blåvitt har det varit samma kultur länge: man ska vara bra tränad och fysiskt stark. Om man kör tung styrka och intervallöpning, kanske flera dagar i följd, och sedan ska man dagen efter gå ut och träna fotboll då är det knappt roligt för att man är så jäkla trött och har ont överallt. Då blir det inget tempo på träningen och det blir svårt att utveckla det egna spelet.

Vad skulle du ha ändrat på IFK Göteborg?

– Tränat mer fys med boll, tagit bort intervallöpningarna. Kört en annan slags styrka – man behöver inte klara 100 kilo i bänkpress.

Projekt vid sidan om planen

Tom Pettersson poängterar att det inte bara är i träning och spelstil som Östersund delvis går en annan väg som lockade honom till klubben.

– Det är ju det här med kulturprojekt vid sidan om planen också. Det är balett, det är teaterföreställningar. Jag har inte fått uppleva det än, men för mig låter det skitroligt att få prova på något nytt. Det är utvecklande som människa.

Fick du chansen i IFK Göteborg?

– Nej, inte någon ärlig chans. Jag är mittback, det var jag aldrig där. Innermittfältare är inte min bästa position. Jörgen (Lennartsson) valde att spela med samma startspelare om de var friska. I början övertygade jag mig själv att jag skulle kämpa, att det skulle ge en plats till slut, men det räckte inte.

Dröm att spela för IFK Göteborg

– I sista matchen var jag till och med forward. Då kände jag att jag aldrig skulle få det förtroendet och ville byta till en klubb där jag skulle få en annan roll.

Hur besviken är du över din tid i IFK Göteborg?

– Det gick inte som jag hade hoppats. Jag kan svara på vad jag tycker om det, men jag vill inte snacka skit om IFK Göteborg som förening.

– Det var en dröm för mig att få spela för IFK Göteborg. Jag kommer alltid vara stolt över att jag fick gå in i den blåvita tröjan på Gamla Ullevi. Det var alltid något jag hade drömt om sedan jag var liten. Jag är väldigt tacksam för att jag fick den chansen.