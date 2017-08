Rosengård vann svenska cupen

Foto: TT Sanne Troelsgaard jublar efter 1–0.

LINKÖPING. Rosengård vinner svenska cupen – för andra året i rad.

Stor hjälte: Sanne Troelsgaard, 29, som gjorde matchens enda mål.

– Vi kom för att vinna och det gjorde vi, säger Troelsgaard till C More.

Rosengård och Linköping har dominerat svensk fotboll de senaste åren – och därför var det ingen tillfällighet att lagen möttes i årets cupfinal.

Faktum är det här är tredje året i rad som lagen möttes i final. 2015 vann Linköping, i fjol segrade Rosengård, och nu försvarade skåningarna sin titel efter att Sanne Troelsgaard gjort matchens enda mål.

– Jag trodde jag skulle skjuta över, men sedan såg jag att den gick in, säger danskan till C More.

Annars var det relativt chansfattigt i första halvlek, även om Linköping var det lag som skapade något mer framåt. Närmast mål var hemmalagets Lina Hurtig, med ett distansskott som gick tätt utanför stolpen.

Fick chans att kvittera i slutet

I andra halvlek kom Rosengård, som saknade nackskadade Lotta Schelin, till fler farliga lägen. I den 57:e minuten blev Anja Mittag fri med Cajsa Andersson, men LFC-målvakten räddade.

Tre minuter senare kom Rosengård i ett nytt anfall. Den här gången agerade Mittag framspelare. Hon hittade Sanne Troelsgaard i straffområdet och den 29-årige danskan gjorde inget misstag och satte 1-0 högt bakom Andersson.

Kristine Minde fick LFC:s stora chans i slutet av matchen.

Rosengårdsmålvakten Erin McLeod var bortspelad och Minde skulle bara lägga in bollen, men då var Alexandra Riely framme och tänkte undan.

Några fler heta chanser skapade inte hemmalaget och därmed försvarade Rosengård sitt cupguld från i fjol.

– Vi möter bra lag, men vi spelar klokt. Vi kom för att vinna och det gjorde vi, säger Troelsgaard.