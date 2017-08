Inget avtal mellan Discovery och Comhem/Boxer

Federers match slocknade

Foto: Geoff Burke / X02835

Det blev inget nytt avtal mellan Discovery Networks Sweden och ComHem/Boxer innan deadline.

Vid midnatt slocknade därmed kanaler som Kanal 5 och Eurosport för 4,5 miljoner svenskar.

Flera som såg Roger Federer spela US Open-tennis snuvades på matchen mitt i det femte avgörande setet.

Distributionsavtalet mellan Discovery Networks Sweden och ComHem /Boxer gick ut vid midnatt.

Det innebär att 4,5 miljoner svenskar nu är utan tv-kanaler som Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11, Discovery Channel och Eurosport.

Bilden slocknade bara någon timme efter Sveriges fotbollsherrars VM-kvalmatch mot Bulgarien.

Men det som tittarna däremot gick miste om var tennisstjärnans Roger Federers match i US Open på Eurosport.

Mitt i det femte avgörande setet mot ryssen Mikhail Youzhny försvann bilden för snopna tittare som inte fick se schweizaren ta hem matchen.

Riskerar missa VM-kvalmatch

Om Discovery och Comhem/Boxer inte når en överenskommelse riskerar de 4,5 miljoner tv-tittarna dessutom gå miste om Sveriges VM-kvalmatch mot Vitryssland på söndag.

” Vi beklagar omständigheterna och har full förståelse för den eventuella besvikelse som finns, att just ditt favoritprogram kanske inte kan visas.

Vi gör allt vi kan för att finnas här för er och har beslutat oss för att kompensera er med över 50 kanaler ur vårt utbud under pågående förhandlingar, däribland tungviktaren C More för våra betal-tv kunder” , skriver Comhem på sin Facebook-sida.