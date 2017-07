Konfronterades efteråt – och erkänner misstaget





Ett bortdömt mål och blåsta på en straff.

Norrköping snuvades på poäng, konfronterade Mohammed Al-Hakim efteråt – innan domaren erkänner:

– Nu när jag ser reprisen tycker jag det är straff, säger Mohammed Al-Hakim.

Norrköping hamnade i ett 0–2-underläge i den första halvleken – efter två mardrömsminuter.

I den 34:e minuten bjöd Simon Lundevall på en soloshow när han dribblade sig in från vänsterkanten, igenom Norrköpingsförsvaret, och sköt in ledningsbollen till Elfsborg.

– Jag fick bra fart och ville komma så långt in i straffområdet som möjligt. Då brukar de bli passiva. Skönt att få göra mål, säger Lundevall själv i C More.

Och bara en minut senare var det dags igen.

Ännu en gång från vänsterkanten när Issam Jebali hittade fram till Alex Dyer som hade vidöppet mål.

Omdiskuterade domslut

Sagt och gjort.

Norrköping tryckte gasen i botten och skapade en uppsjö heta lägen innan Sebastian Andersson nickade in 1–2 på David Moberg Karlssons inlägg.

Och kort senare kom kvitteringsmålet också – trodde alla.

Men vad blåste domare Mohammed Al-Hakim egentligen för?

Jón Gudni Fjóluson nådde högst i luftrummet när en frispark lyftes in och bollen landade i mål samtidigt som domaren hade blåst i pipan.

Fjóluson knoppade in kvitteringen, men domare Al-Hakim hade redan blåst i pipan. Foto: CMore

Hemmaspelarna reagerade starkt och från reprisbilderna går det inte att klargöra varför domaren egentligen blåste.

– Vad ska jag tycka? Vi får höra att det är fasthållning, men jag ser inget sådant i alla fall, säger Norrköpingstränaren Jens Gustafsson i C More.

– Nummer 25 ställer sig i vägen, han förhindrar Elfsborgsspelaren från att springa fram, svarar Al-Hakim.

Om inte det vore nog.

Al-Hakim blev knappast mer populär hos hemmalaget i den 83:e minuten när Gudmundur Thórarinsson kapades bakifrån i straffområdet.

Brant backe upp till Malmö

En, till synes, solklar straff – men Al-Hakim valde att inte blåsa.

Efter matchen konfronterades han i spelargången av bland andra assisterande Norrköpingstränaren Mathias Florén och mittfältaren Andreas Johansson.

Och sedan erkänner han att det var ett felbeslut:

– Där och då, live, såg jag Simons utrsträcka ben och ingen kontakt. Nu när jag ser reprisen tycker jag att det är straff, säger han i C More.

Fem minuter senare avgjorde i stället Elfsborg när Emir Bajrami prickade in 1–3 vid första stolpen och fixade Borås-lagets första bortaseger sedan premiären mot Kalmar.

Norrköpings förlust, däremot, gör att klubben fortfarande har – med en match mer spelad – sex poäng upp till serieledaren Malmö.

I nästa omgång kan avståndet öka ytterligare. Då väntar en tuff bortamatch för Norrköping, mot AIK, samtidigt som Malmö tar emot tabelltrean Sirius på hemmaplan.