Norlings Obasi-krav – inför stormötet

Chinedu Obasi är namnet på allas läppar.

Men inför stormatchen mot IFK Göteborg sätter Rikard Norling ner foten.

– Jag vill inte att Obasi gör några intervjuer, säger tränaren.

Chinedu Obasi har dominerat stort sedan återkomsten till AIK. En fullträff borta mot Braga i Europa League-kvalet och därefter två mål och en assist mot Sirius.

Publikfavoriten är förstås ett givet intervjuobjekt för alla medier som bevakar AIK. Det är knappt två veckor sedan 31-åringen blev klar för klubben och Sportbladet har sedan dess velat genomföra en längre intervju med nigerianen.

Under tisdagen fick Sportbladet, Expressen och C More chansen att sätta sig ner med anfallaren. AIK hade dock ett motkrav: intervjun fick inte publiceras före torsdagens match mot IFK Göteborg utan tidigast på fredagen. Detta för att minska fokuset på Obasi inför stormatchen. Ett krav som gjorde att Sportbladet avböjde intervjun.

Norling: ”Det är mitt beslut”

Tränaren Rikard Norling tog beslutet och förklarar för Sportbladet:

– Det är ingen policy egentligen, utan en avvägning från fall till fall. I olika sammanhang vill vi att spelare ska ges möjlighet att fokusera på nästa match. Så har vi gjort med flertalet spelare sedan jag blev tränare, säger Norling och räknar upp ett par exempel:

– Alexander Isak, Oscar Linnér och nu Obasi. Vi vill att Obasi ska fokusera på nästa match och det är mitt beslut.

Men... vi får ju intervjua honom, men bara inte publicera texten innan matchen mot IFK Göteborg. Vad beror det på?

– Det var det alternativet ni hade. Men är det så att man upplever det som ej acceptabelt så är det så. Man förstår väl att det är jag som inte vill att Obasi ska göra intervjuer före matchen mot IFK Göteborg. Men valet är helt ert. Om det strider mot tryckfrihetsordningar, demokratiska värderingar eller vad det nu är så faller det på mig.

Norling har tajtat till

Samtidigt är väl Chinedu Obasi – som spelat i Bundesliga och i VM – en yrkesman som är van vid pressen. Han påverkas väl inte av extra publicitet inför en match?

– Det handlar inte om det. Det är ett beslut som jag tycker är bäst för laget för att få maximala förutsättningar för att vinna matchen mot IFK Göteborg. Ingenting annat.

Rikard Norling har generellt sett tajtat till den mediala biten kring AIK sedan han tog över efter Andreas Alm. Klubben har fler stängda träningar och ger färre möjligheter till att intervjua spelare. AIK:s tränare är öppen med att han – av rent sportsliga skäl – vill begränsa möjligheten till insyn i klubbens laguttagningar och taktiska avväganden.

Enquist vill inte recensera

Mats Enquist, generalsekreterare i Svensk Elitfotboll, SEF, betonar att han inte vill recensera AIK:s agerande eller uttala sig om det specifika fallet.

– Men vår allmänna inställning är att klubbarna bör vara öppna, transparenta och att de bidrar till att information om våra lag och spelare kommer ut till allmänheten.

