Svensken kan få debutera mot Milan

Mattias Andersson tar sig framåt i ungdomslaget. Foto: Privat.

En okänd svensk är ett steg närmare sin debut i Juventus.

Mattias Andersson finns med på bänken i supercupen mot Milan.

– Först kände jag bara ren glädje och lite nervositet, sen gick tankarna om jag skulle hinna komma hem över jul och nyår, säger 18-åringen.

På fredagkvällen ska den italienska Supercupen avgöras och i början på veckan fick svensken Mattias Andersson, 18 år, beskedet att han skulle följa med flyget till Doha, Qatar.

Då landslagsbacken Leonardo Bonucci och ersättaren Federico Mattiello står på skadelistan öppnades möjligheten för Andersson.

– Jag hade precis avslutat min träning med primavera-laget i måndags, så kommer Cherubini (chef för primavera) och säger att de finns en chans för mig att få följa med till Qatar, säger Mattias Andersson.

Det tog inte lång tid för Cherubini att ta beslutet.

– Efter 20 minuter får jag det bekräftat att jag fick följa med.

Ville inte missa julafton

Det kom som en glädjechock för svenska mittbacken – samtidigt som tankarna gick på familjen och julafton.

– Först kände jag bara ren glädje och lite nervositet, sen gick tankarna om jag skulle hinna komma hem över jul och nyår, för de är något jag verkligen längtat efter, men har fått bekräftat att jag kommer vara hemma till julafton.

Ser du inte uttagningen som en julklapp?

– Jag ser de som en bonus jag kämpat mig till nu under hösten, men ja, en julklapp kan man väl också säga.

Italienska Juventus andas vinnarmentalitet med sina 32 ligatitlar och sju supercup-titlar.

Mattias Andersson känner självförtroendet.

– Det är klart vi kommer vinna, cupen är väldigt viktig skulle jag säga, alla titlar är viktiga.

FAKTA Svenskar i Italien Emil Krafth, Bologna. Oscar Hiljemark, Palermo. Robin Quaison, Palermo. Filip Helander, Verona. Mattias Andersson, Juventus. Marcus Rohdén, Bologna. Samuel Gustafsson, Torino. Melker Hallberg, Ascoli. Hassen Lagoun, Terracina Calcio. Anton Andreasson, Pro Patria, Dejan Kulusevski, Atalanta. Läs mer

Om halvåret i Italien

MFF-talangen flyttade till Juventus i augusti efter ett par träningsmatcher med a-laget. Under hösten har han spelat med Juventus U19-lag.

– Vi har haft väldigt mycket matcher, allt från cup till serie och Youth League-matcher, och de har varit både lärorikt och roligt på samma gång.

Men även om det är en dröm att representera ett av världens största fotbollslag finns det även perioder som är jobbiga.

Framförallt under tiden som 18-åringen var skadad.

– I början av de första veckorna var det ganska jobbigt att inte ha familjen nära sig eller någon av polarna, men ju mer tiden gick ju mer kom jag in i min vardag i Italien, men saknaden finns så klart kvar, det är därför det ska bli skönt att få komma hem över julen.

Hur hanterar man en jobbig period i sitt liv?

– De är något som kommer med tiden, för mig var det så i alla fall, man vänjer sig vid att vara i ett annat land helt enkelt.

Fick träffa stjärnorna

Under sin skadeperiod fick han träffa Juventus-stjärnorna.

– När jag var skadad i början, fick jag rehaba i gymmet en del, och då fick jag träffa några enstaka spelare som (Giorgio) Chiellini och (Paulo) Dybala bland annat. De var väl ganska coolt men jag är inte den som blir ”starstrucked” direkt.

Just nu försöker Andersson lära sig språket och kommunikationen. Han går i skolan tre-fyra gånger i veckan.

– Det är väldigt familjärt på anläggningen, relationer mellan spelare och tränare, mellan spelare och spelare, för mig är det lite svårt att få en sådan relation med någon för jag har inte kommit så långt i språket ännu, men det kommer sakta men säkert, meddelar Mattias Andersson.