Kvalhjälten kan petas från U21-elvan

Sportbladets uppgifter från de stängda träningarna

Petas Carlos Strandberg i premiären? Foto: BILDBYRÅN

HELSINGBORG. Han har betraktats som given i anfallet i U21-EM.

Men petas Carlos Strandberg i premiären?

Enligt Sportbladets uppgifter från de stängda träningarna lutar det åt Pawel Cibicki och Gustav Engvall som anfallspar

I morgon spelar U21-landslaget genrep mot Danmark inför EM som inleds om en vecka.

Förbundskapten Håkan Ericson tiger om startelvan och ger den inte till spelarna förrän i morgon förmiddag.

– Det är väldigt öppet på vissa platser, säger han.

Han har öppnat för att inte utse någon förstemålvakt och eventuellt byta målvakt mitt under mästerskapet.

Två andra platser det är ”öppen” fajt om är dom i anfallet. Där slåss Carlos Strandberg , Pawel Cibicki och Gustav Engvall om två platser.

Många, inklusive Sportbladet i början av veckan, har nog sett Strandberg som mer eller mindre given och att det står mellan de båda andra om vem som ska spela ihop med Belgienproffset, men att det då skulle luta åt Cibicki. De bildade ett nytt, framgångsrikt anfallspar under hela hösten när Sverige kvalade in till EM.

Ingen klubblagsmatch sedan 12 mars

Men enligt Sportbladets uppgifter från de två stängda träningarna i onsdags och torsdags kan Ericson mycket väl satsa på Cibicki och Engvall ihop till EM. Det ska i varje fall ha varit den forwardskonstellationen som tränade mest ihop i spelövningarna på de stängda träningarna. Minst tid ihop fick Strandberg och Engvall.

Strandbergs stora problem i vår har varit att han inte spelat en enda match i klubblaget sedan den 12 mars, då säsongen för hans Westerloo, som han var utlånad till från Club Brügge, tog slut.

Samtidigt har Cibicki och Engvall gjort succé i allsvenskan (okej, Cibicki har mattats någoit i slutet).

– Jag tycker mina chanser är goda. Jag har visat i matcherna med Djurgården att jag är något att räkna med, sa Engvall tidigare i veckan till Sportbladet.

Nu är frågan hur Ericson väljer att starta i genrepet. Han kan besluta sig för försöka få igång Strandberg och ge honom mycket speltid.

”Blir ett test”

– Det går att göra många byten i en sån här match så startelvan är inte lika ”fix” som till första matchen i ett EM. Jag försöker hitta bra balans mellan olika byten och vissa vill jag se lite mer av än andra, säger han.

Den startelva du väljer i genrepet – är det den du vill spela ihop inför premiären?

– Nej, vill inte låsa fast mig alls. Det blir ett test. En del får dela en match.

Finns det några skavanker som påverkar speltiden för några i genrepet?

– Nej, gudbevars har vi inte det.

Enligt Sportbladets uppgifter avslöjade inte de stängda träningarna vem som blir förstavalet i mål in mot EM. Däremot lutar det i övrigt mot en väntad elva i EM, med en backlinje bestående av Linus Wahlqvist, Jacob Une Larsson, Filip Dagerstål och Adam Lunqvist samt ett mittfält med Simon Tibbling, Kristoffer Olsson, Alexander Fransson och Muamer Tankovic.