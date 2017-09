Tvingas skjuta fram allsvenska mötet

Matchdelegaten: ”Bubblor i planen, skaderisken för stor nu”

GÖTEBORG. Det allsvenska mötet mellan Häcken och Elfsborg skjuts upp.

Stora mängder regn har gjort att planen inte är spelbar. Ny matchtid blir i stället lördag 16:00.

– Skaderisken hade blivit för stor, säger matchdelegaten Per Eliasson till Sportbladet.

Det var under fredagskvällen vid 19.00 som mötet mellan Häcken och Elfsborg skulle spelas på Hisingen i Göteborg.

Men vädret sätter stopp för matchen. Under dagen har ovanligt stora mängder regn fallit över västkusten och planen bedömdes inte vara i speldugligt skick när det var dags för avspark.

Då syntes det tydligt hur konstgräsmattan i princip släppte från marken på grund av de tunga vattenmassorna.

– Det har trängt in vatten under planen och lyft delar av den uppåt, som bubblor, säger matchdelegaten Per Eliasson.

Flyttas till lördagen

Efter att ha skjutit fram matchtiden vid två tillfällen under kvällen togs till slut beslutet att flytta mötet till morgondagen.

– Det hade tagit för lång tid för vattnet att rinna undan och planen sjunka tillbaka. Lagen har förberett sig för att spela match 19.00, det hade dröjt för länge. Som det är nu måste vi tänka på skaderisken innan de här bubblorna har hunnits sjunka undan, säger Eliasson.

Publiken får därmed återvända till Bravida lördag eftermiddag för att uppleva bataljen mellan nuvarande trean respektive åttan i tabellen.

Ny avsparkstid blir 16:00.

– De ansvariga på arenan säger att det inte ska vara några problem då. Vattnet hinner försvinna och planen bli bra igen. Prognosen säger att det ska vara uppehåll också, säger Per Eliasson.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Guldjakt i allsvenskan – återstående matcherna 00:20