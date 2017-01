Just nu: Zlatans United i underläge

Zlatan Ibrahimovic och Manchester United är i underläge på Britannia.

Knappt 20 minuter in i matchen gjorde Juan Mata självmål.

Knappt halvvägs in i första halvlek tog sig Stoke runt på vänsterkanten. Eric Pieters bröt in i straffområdet till vänster, fick bollen och skickade in den mot boxen.

Manchester Uniteds Juan Mata försökte fick bollen på sig och styrde in den bakom målvakten David De Gea.

16 raka utan förlust

Stoke har inte förlorat hemma mot United på tre möten. United kommer till Britannia med 16 matcher utan nederlag.

United skapade flera bra chanser i första halvlek. Juan Mata brände ett kanonläge från nära håll och Paul Pogba hade ett bra avslut som täcktes undan.

