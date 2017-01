Rooney historisk - räddade United på stopptid

Wayne Rooney har blivit rejält sågad i Manchester United.

Men mot Stoke räddade han bortalaget med ett drömmål på stopptid.

Därmed är han klubbens största målskytt genom tiderna.

– Det är en ära. Jag är väldigt stolt. Det är svårt att glädjas just nu på grund av resultatet, säger Wayne Rooney.

Knappt halvvägs in i första halvlek tog sig Stoke runt på vänsterkanten. Eric Pieters bröt in i straffområdet till vänster, fick bollen och skickade in den mot boxen.

Manchester Uniteds Juan Mata försökte fick bollen på sig och styrde in den bakom målvakten David De Gea.

16 raka utan förlust

United kom till Britannia med 16 matcher utan nederlag och laget saknade inte möjligheter att kvittera efter Stokes ledningsmål. Mata missade en kanonchans från nära håll, han sköt över på en passning från Zlatan.

I andra halvlek radade United upp flera chanser, men när matchuret hade passerat 90 minuter såg det ut att bli en förlust för José Mourinho och spelarna. Wayne Rooney, som fått ta emot mycket kritik den här säsongen, klev fram och ordnade en poäng.

”Det är en ära”

På stopptid skickade engelsmannen in en frispark. Han bombade in bollen i bortre hörnet – ett mål som betyder att han är klubbens bäste målskytt. 1–1-målet innebär att han gjort 250 stycken för klubben.

– Det är en ära. Jag är väldigt stolt. Det är svårt att glädjas just nu på grund av resultatet, säger Wayne Rooney till Sky Sports.

– Det var inget jag förväntade mig när jag gick till klubben. Men det har varit en fantastisk tid i United. Jag är väldigt stolt, jag hoppas att jag kan bidra med mer.

United är sexa i Premier League med 41 poäng.

