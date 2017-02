Ligger medvetslös – efter otäck smäll













Läskiga scener utspelade sig i cupmötet mellan Djurgården och Degerfors.

I samband med gästernas 2–1-mål kolliderade två spelare och bars ut på bår.

Degerfors Shpëtim Hasani blev liggande medvetslös innan han bars av planen och fördes till sjukhus.

Kollisionen skedde i den 68:e minuten.

Amadou Jawo hade just tryckt in 1–1-målet för Djurgården, men Shpëtim Hasani – som var den som gjorde 1–0-målet för Degerfors efter mindre än en minut – höll sig framme igen med pannan och nickade in 2–1 till Degerfors.

Men i samband med nicken kolliderade han med Djurgårdens mittback Jacob Une Larsson.

Själv kollisionen såg inte ut att vara allt för hård – spelarnas huvuden slog inte ihop – men Hasani landade olyckligt, med huvudet före rakt ner i konstgräset och blev liggande medvetslös.

Både han och Une Larsson bars av planen på bår.

Förd till sjukhus

Nerikes Allehanda skriver att Hasani fördes omedelbart till sjukhus.

– Jag vet bara att han har åkt till Södersjukhuset. Det var ett öppet sår. Det känns som att är en trolig hjärnskakning. Hur kraftig vet jag inte. Men han blir kanske borta någon vecka, säger tränaren Stefan Jacobsson.

Var han vid medvetande?

– Halvt om halvt verkade det som när han kom ut på båren. Jag vet inte status på honom. Men det såg ju otäckt ut, säger Jacobsson.

Une Larsson har fått en lättare hjärnskakning men behövde inte uppsöka sjukhus.

”Billiga mål”

Degerfors vann matchen med 2–1 och efter slutsignal hördes spridda burop från Djurgårdspubliken.

– Det finns saker vi definitivt kan ta med oss från den här matchen. Men målen vi släpper in är väldigt billiga. Sen skapade vi en del chanser men jag tycker ändå att vi borde kunnat skapa fler, säger Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel i C More.