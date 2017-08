”Blåvitt” bäst i väst – trots chockstart mot Elfsborg

Matchen: ++++

Vi fick ett härligt västderby som fick en drömstart för den neutrale betraktaren med två snabba mål innan det hade gått fem minuter. Under andra halvan av första halvlek tog Elfsborg över och skapade flera lägen som borde gett en ledning in i paus. Men det stod 1-1 i paus. I andra halvlek pressade Blåvitt lite högre och det gav resultat rätt snabbt i en snabb omställning som gav det avgörande 2-1-målet. Elfsborg tryckte på men lyckades inte skapa lika högkaratiga chanser som i första. Ineffektiviteten fällde hemmalaget som borde haft minst en poäng sett till spel och chanser totalt i matchen.

Tobias Hysén, anfallare, Göteborg +++++

Satte kvitteringen och låg bakom 2-1 med sin assist. Lägg till det en oerhörd arbetsinsats.

Søren Rieks, mittfältare, Göteborg ++++

Fjärde målet på de fem matcherna under nya regimen.

Issam Jebali, anfallare, Elfsborg +++

Skjuter mest i hela allsvenskan och det syntes i dag att han egentligen inte är en striker (ineffektiviteten). Men ligger bakom väldigt mycket.

Simon Olsson, mittfältare, Elfsborg ++

Bara att citera Anders Andersson, C More: ”Man kan skjuta bollar på honom men han plockar in allt med sina fina fötter.”

Samuel Holmén, mittfältare, Elfsborg +

Vänder spelet från kant till kant med sina fantastiska passningar.

Domare: Stefan Johannesson, Täby +++++

▪ Jury: Johan Flinck, Borås Arena