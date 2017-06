Seger totalsågar tränaren efter vinsten

Seger bänkades i finalen.

Caroline Seger blev fast på bänken under hela Champions League-finalen.

Efteråt totalsågade hon sin tränare Gerard Precheur.

– Jag tror inte om jag så var den sista människan på jorden att han skulle ha bytt in mig, säger 32-åringen till SVT .

Champions League-finalen mellan Lyon och PSG blev en rysare.

Det krävdes hela 16 straffar innan målvakten Sarah Bouhaddi kunde skjuta in avgörandet för Lyon, som för fjärde gången fick höja den mest åtråvärda bucklan i Europa.

För Caroline Seger var det dock en annorlunda situation.

Under segerfirandet jublade hon, men hon erkände efteråt att det var tudelade känslor i och med att hon blev kvar på bänken under 90 minuter plus förlängning.

– Det är klart att det är speciellt när man inte får spela. Det är man inte supervan vid. Det är otroligt skönt att få ha vunnit den här titeln. Man är ju glad, men det är på ett annorlunda sätt, säger hon till SVT.

”Om jag så var den sista människan...”

Seger säger till sajten att hon ”egentligen skulle kommit in i andra halvlek”, men att matchplanen ändrades i och med en tidig skada på superstjärnan Alex Morgan.

Foto: Darren Staples / X01095

Wendie Renard tar emot pokalen. Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Foto: Carl Recine / X01095

Den svenska mittfältsstjärnans förtroende för tränaren Gerard Precheur, som lämnar laget nu efter säsongen, är rejält skadat.

– Man hoppas ju in i det sista, men han… jag tror inte om jag så var den sista människan på jorden att han skulle ha bytt in mig, säger hon till SVT.

Schelin välkomnar flytt hem

Vad som händer för Seger nästa säsong vet hon inte, och en återkomst till allsvenskan är något som det har pratats om.

En som skulle välkomna det är landslagskompisen och FC Rosengård-forwarden Lotta Schelin.

– Det är bara att bli svinglad om hon skulle fundera på det. Det blir säkert Sverige någon dag, men jag tar emot henne med öppna armar om hon vill komma, sa Schelin till Kvällsposten i går.