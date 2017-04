Paulsen: ”Fick en öl slängd på mig”

Matchens sista spark.

Då tryckte Björn Paulsen in kvitteringen – och firade vilt med klacken.

– Jag fick till och med en öl slängd över mig! säger Hammarbys poänghjälte.

Foto: C More

Den 25-årige dansken har redan hunnit bli något av en kultspelare i Hammarby. Det långa håret, den riviga spelstilen och köttandet i tacklingarna har gjort Paulsen till en favorit i supporterleden.

Sympatin för honom blev inte mindre efter insatsen mot Kalmar FF . Paulsen var en av få hammarbyare som skapade chanser – mycket tack vare sin styrka i offensivt straffområde.

– Det är en roll som passar mig. Att springa in i straffområdet och vara med när vi attackerar. Jag skulle understödja Pa Dibba.

”Älskar att komma in i boxen”

Dansken vann duell på duell när Bajen lyfte in bollen i boxen men det var först i 94:e minuten som han fick utdelning.

Paulsen sög in en chansboll i straffområdet och tryckte in kvitteringen (1–1) mot Kalmar med matchens absolut sista spark.

– Jag älskar att komma in i boxen. Och att få göra mål... det är fantastiskt.

Dansken blev så lycklig att omedelbart sprang upp på läktaren för att delta i det sprudlande måljublet på läktaren.

– Jag ville verkligen fira med fansen, men jag fick veta att jag kanske skulle ha fått ett rött kort. Jag hörde att det inte var tillåtet, men jag visste inte det. Jag förstod att fansen var glada, även om jag inte fattade vad de sa. Jag fick till och med en öl slängd över mig!

Paulsen: ”Hittade ingen öl”

Drack du av den?

– Haha, nej. Jag hittade ingen att dricka.

Efteråt var Paulsen lyrisk. Stämningen på ett fullsatt Tele2 Arena – 30 671 åskådare – var en helt ny upplevelse för honom.

– Det är den bästa atmosfären jag någonsin varit med om. Nu förstår jag varför man säger att Hammarby har bäst atmosfär i hela Skandinavien. Det finns bra supportrar även i Danmark, men det här är på en helt annan nivå.

Besviket i Kalmar

I Kalmar-lägret var det av förklarliga skäl besvikna miner. Mahmoud Eid, som hade chansen att skjuta in 2–0 i öppet mål just före Hammarbys kvittering, bannade sig själv.

– Det var en hörna. De flyttar upp målvakten. Jag kom fri från halva plan, ville bara skjuta, men fick beslutsångest för det var så öppet. Jag ville driva och utmana honom, eftersom jag var snabbare. Till slut tänkte jag: jag skjuter. Så smet den utanför stolpen..., säger Eid besviket.

Tungt för Kalmar FF – som spelade upp sig rejält jämfört med 1–5-debaclet mot Elfsborg förra omgången – att släppa in ett baklängesmål i den absolut sista sekunden.

– Det är jättetungt nu. Det var som en förlust: man märkte det på hela laget nu efteråt. Alla var jättebesvikna, säger Eid.