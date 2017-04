Drömstart för Schweinsteiger i Chicago

Slog till i nya klubben

Första matchen med Chicago.

Då nätade Bastian Schweinsteiger efter 16 minuter.

– Jag var inte nervös, bara sugen på att spela, säger tysken enligt AP.

Bastian Schweinsteiger hade en tuff höstsäsong i Manchester United. Den tyske mittfältsstjärnan, med ett VM-guld från 2014 på meritlistan, placerades i frysboxen, ja, fick inte ens träna med A-laget under en tid, sedan José Mourinho tog över i somras.

Schweinsteiger lämnade Premier League-klubben för amerikanska Chicago Fire och först då beklagade sig Mourinho över hur han behandlat tysken.

”Ett proffs”

– Bastian är i den kategorin av spelare där jag är ledsen för något jag gjorde mot honom. Jag vill inte prata om honom som spelare, om jag skulle ha köpt honom eller inte. Jag vill prata om honom som ett proffs, sa Mourinho på en presskonferens.

På lördagen gjorde Schweinsteiger succédebut i sin nya klubb.

16 minuter in i matchen mot Montreal Impact nickade 32-åringen in 1–0 i matchen som slutade oavgjort, 2–2. Schweinsteiger satte pannan på ett inlägg från tidigare Helsingborg-anfallaren David Accam och såg bollen gå i mål via bortakeepern Evan Bush.

”Något alla drömmer om”

– Ett perfekt inlägg från David. Det kändes bra först, men jag är ändå ledsen över att vi inte kunde vinna matchen, säger Schweinsteiger, som spelade hela matchen.

– Jag var inte nervös, bara sugen på att spela fotboll igen.

Tränaren Veljko Paunovic hyllade debuten.

– Att få näta i debuten är något vi alla drömmer om. Du vet, det var viktigt för laget att få den starten som vi fick tack vare hans mål.