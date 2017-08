”Inga problem att Gren pratar med andra tränare”









GÖTEBORG. IFK Göteborg hävdar att sportchefen Mats Grens sena nattmöte med succétränaren Olof Mellberg handlade om en spelarövergång.

Torbjörn Nilsson är mer rak:

– Jag har inga problem med om Gren sonderar med andra tränare, säger IFK Göteborgs assisterande tränare.

Sent under onsdagskvällen träffade Brommapojkarnas succétränare Olof Mellberg IFK Göteborgs sportchef Mats Gren i centrala Göteborg i ett sent möte som varade i nära två timmar.

Såväl Sportbladet som GT träffade Mellberg kort när han lämnade mötet med Gren kring midnatt.

”Handlade om Starfelt...”

Mellberg hävdade då att mötet hade handlat om Brommapojkarnas Carl Starfelt.

Mittbacken presenterades under torsdagsförmiddagen som ny spelare för IFK Göteborg på klubbens hemsida där det även gavs en förklaring till nattmötet mellan Gren och Mellberg:

”Sent i går kväll, efter BP:s match mot Öis, avhandlade Mats Gren det sista detaljerna med representanter för stockholmsklubben.”

Det ska tilläggas att 22-åringen först ansluter till IFK Göteborg efter säsongen och kommer som Bosmanspelare. Några förhandlingar med BP behövs alltså inte för att lösa spelaren.

För tre veckor sedan fick IFK Göteborgs dåvarande huvudtränare Jörgen Lennartsson och hans assisterande tränare Magnus Edlund sparken.

”Klantigt skött”

Assisterande tränaren Alf Westerberg klev in i rollen som huvudtränare och Blåvittlegendaren Torbjörn Nilsson blev assisterande tränare. Tillsättningen av Nilsson löstes delvis efter finansiell uppbackning av IFK Göteborgs huvudsponsor, Nils Wiberg, vd för Prioritet Finans.

Wiberg säger till Sportbladet:

– Jag förutsätter att Torbjörn och Alf var informerade, annars är mötet med Mellberg klantigt skött. Det ser inte så snyggt ut då.

När Sportbladet når Nilsson säger han:

– Mötet med Mellberg var inget som Alf eller jag kände till, men jag har inga problem med att Mats (Gren) diskuterar med andra tränare. Det är en del i hans jobb att sondera med andra tränare.

Del i jobbet

Torbjörn Nilssons avtal med IFK Göteborg sträcker sig till sista november.

– Inget vet vad som händer efter det. Jag förutsätter att Mats Gren kollar upp hur det ser ut för många olika tränare. Så har det alltid varit för mig under den här tiden på året. Det är då man får frågor inför kommande säsongerna, säger Nilsson.

Ytterligare en stor Blåvittprofil, Glenn Hysén, köper Grens sonderingar med ny tränare.

– Jag tror de flesta förstår att Alf Westerberg sannolikt är en tillfällig lösning. Olof Mellberg framstår som kanonvärvning. Han har gjort ett väldigt bra jobb med BP, säger Hysén från en semesterstrand i Grekland.

– Men om tanken var att hålla mötet med Mellberg hemligt så var det inte speciellt smidigt skött, säger Hysén med ett högt skratt.

Sportbladet har varit i kontakt med Mats Gren som hänvisar till IFK Göteborgs officiella hemsida där förklaringen till mötet med Olof Mellberg uppges vara för att slutföra övergången för Carl Starfelt.

