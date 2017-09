Dramatiskt möte mellan LFC och FC Rosengård

MALMÖ. Linköping såg ut att skapa sig ett rejält guldgrepp i damallsvenskan.

Då kvitterade FC Rosengård seriefinalen med två minuter kvar av matchen – och det kunde blivit mer.

– Jag skulle få jobba för att behärska mig här om jag spelade i Rosengård, säger experten Frida Östberg i SVT.

FC Rosengård hade fyra poäng upp till serieledande Linköping när det idag var dags för en seriefinal mellan de båda dominanterna i ligan.

Med andra ord en måstematch för Malmö-laget om man inte skulle hålla liv i guldstriden.

Det var också hemmalaget som inledde matchen bäst men Linköping var vassare framåt i mötet.

Kristine Minde gjorde 1-0 i den 26:e minuten – ett speciellt mål där hon först sköt i stolpen och sedan själv nickade in returen.

Caroline Seger fick strax senare chansen att utjämna matchen på straff, efter att Jonna Andersson knuffat Anja Mittag i straffområdet.

Men lagkaptenen sköt en bra bit utanför målvakten Cajsa Anderssons vänstra stolpe.

Snabbt mål i andra

Den andra halvleken hann knapp börja innan Marija Banusic sänkte hemmalaget ytterligare.

Efter en försvarsmiss av Anita Asante fick Lina Hurtig in en fin boll till LFC-anfallaren som tog emot bollen och chippade in den bakom Erin McLeod bara 23 sekunder in i halvleken.

FC Rosengårds bästa målskytt Ella Masar McLeod såg sedan till att göra avslutningen dramatisk.

Hon fixade en reducering med 20 minuter kvar att spela när hon välplacerat nickade in 2-1.

”Skulle vara upprörd”

Och med två minuter kvar att spela lyckades FC Rosengård, efter många chanser, kvittera.

Glodis Viggosdottir nådde högst på en hög boll och nickade in 2–2 till hemmapublikens jubel.

Och sedan kunde det blivit mera. Linköpings Maja Kildemoes gjorde ner en frispelad Anja Mittag.

Upprörda Rosengårdspelare och ledare fick efter en lång, till synes förvirrad, diskussion mellan domarna se LFC-spelaren klara sig undan kort helt och hållet.

– Jag skulle vara upprörd... Jag skulle få jobba för att behärska mig här om jag spelade i FC Rosengård, säger experten Frida Östberg i SVT.

Med sju omgångar kvar skiljer det fortsatt fyra poäng mellan lagen.

