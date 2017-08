Liverpool mot CL efter drömstart

Liverpool rusar mot Champions League.

Efter 2–1 i första mötet med Hoffenheim chocköppnade man returmötet med 3–0 på 20 minuter.

Foto: Dave Thompson / TT / NTB Scanpix

Jürgen Klopp och hans mannar fick med sig en viktig 2–1-seger mot Hoffenheim i första playoffmötet till Champions League.

Och väl hemma på Anfield släckte man allt tyskt hopp omgående. Redan efter 10 minuter gjorde Emre Can 1–0.

I 18:e minuten prickade sedan Mohammed Salah in 2–0 på en stolpretur innan chockstarten fullbordades med ett vackert hemmaanfall. Saido Mane rusade upp längs med kanten, klackade till Roberto Firmino som chippade till Emre Can som säkert kunde trycka in 3–0.

– Vilket vackert fotbollsmål, utbrast Bojan Djordjic i Viasat.

Inhopparen reducerade

Hoffenheims tränare Julian Nagelsman svarade med att byta ut norske mittbacken Håvard Nordtveit och satte in forwarden Mark Uth.

Uth gjorde också ett reduceringsmål till 3–1 i 28:e minuten. För avancemang krävs dock seger på ordinarie tid för Hoffenheim.

✓ Matchen pågår, texten uppdateras!

✓ Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna i sin helhet på Viaplay .

► Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna – ladda hem Sportbladet app (iPhone)

► Snabbaste vägen till största och bästa nyheterna – ladda hem Sportbladet app (Android)