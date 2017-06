Efter U21-petningen - Rakip avgjorde för Malmö

+++++ Anton Cajtoft, mv, Jönköping

Höll länge kvar J-Södra i matchen.

++++ Erdal Rakip, mf, Malmö FF

Matchavgörande mål. Bra jobb.

+++ Franz Brorsson, b, Malmö FF

Följsam, tuff och bollskicklig.

++ Anders Christiansen, mf, Malmö FF

Skicklig åt båda hållen.

+ Dzenis Kozica, a, Jönköping

Hotade ofta. Drömmål.

Domare: Patrik Eriksson, Gävle. ++

MATCHEN +++

Efter pigga inledande fem, tio minuter av hemmalaget blev det sedan kattens lek med råttan. Malmö FF med ett mycket stort övertag i såväl bollinnehav som målchanser i den första halvleken. Tinnerholm hittade djupledslöpande Christiansen som dunkade in 1–0 (19). Cibicki, Rosenberg och Rakip, bland annat, hade bra lägen att utöka men Anton Cajtoft storspelade mellan stolparna. Men J-Södra överraskade och kom tillbaka. Dzenis Kozica dunkskruvade in 1–1 innan Erdal Rakip rättvist (?) lyfte in 2–1 ur snäv vinkel (62). J-Södra gav dock aldrig upp, matchen blev av vilda västern-karaktär avslutande kvarten, men totalt sett en rättvis seger för Malmö FF.

Jury: Michael Wagner, Jönköping.