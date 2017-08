Folket: Vill inte se Zlatan i landslaget igen

Men stjärnorna hoppas på en comeback

SOFIA. Folket går emot landslagsstjärnorna.

Svenskarna vill inte se Zlatan Ibrahimovic i landslaget igen.

Det visar Sportbladets och opinionsinstitutet Inizos undersökning.

Zlatan Ibrahimovic har förlängt med Manchester United och bedyrat att han kommer tillbaka i gammalt gott slag, om inte bättre.

Med drygt nio månader kvar till VM och svensk ledning i kvalgruppen har det fått fart på snacket om en landslagscomeback för Zlatan där han avslutar den blågula karriären med ett VM.

I gårdagens Sportbladet var flera nyckelspelare i landslaget överens om att de gärna ser Zlatan i den blågula tröjan igen.I dag stämde Albin Ekdal och Marcus Berg in i kören.

– Vill Zlatan komma tillbaka och Janne känner för det så är han välkommen med öppna armar från alla, säger Ekdal.

”Skulle hjälpa laget enormt”

– Om han kommer tillbaka och känner sug och en hunger så är det inga diskussioner egentligen. Det är Sveriges bäste spelare genom tiderna, säger Berg.

Samtidigt har landslaget gjort mycket bra resultat utan Ibrahimovic och alla vet hur han dominerade landslaget på i princip alla sätt när han var med.

Är det ingen risk att den starka enheten försvinner och det blir tillbaka till det gamla där allt skulle gå via Zlatan?

– Nej, jag tror inte att han kommer in och tar över. Klart att det finns en respekt för honom i gruppen, men bara för att han kommer in så blir inte han den som bestämmer. Han skulle hjälpa det här laget enormt om han kom in i bra form, säger Ekdal.

Fler män än kvinnor säger nej

– Nu har vi skapat en dynamik i gruppen som fungerar väldigt bra med Janne och många nya i ledarstaben. Klart att de nya som kommer in får finna sig i det och hitta sin plats. Men som fotbollsspelare och person kan han höja vilket landslag och lag som helst i hela världen, säger Berg.

Men det svenska folket verkar inte hålla med Zlatans gamla lagkamrater.

På uppdrag av Sportbladet har opinionsinstitutet Inizio ställt frågan ”Vill du se en comeback av Zlatan i fotbollslandslaget?” till ett urval på 1240 personer som ska spegla svenska folket.

45 procent svarar nej på frågan medan 32 procent svarar ja. Resten är tveksamma.

Det är betydligt fler män än kvinnor (56 procent mot 34 procent) som vill att Ibrahimovic ska hålla sig borta från landslaget.

FAKTA Vill du se en comeback av Zlatan i fotbollslandslaget? Alla Ja 32% Nej 45% Tveksam, vet ej 23% Män Ja 25% Nej 56% Tveksam, vet ej 19% Kvinnor Ja 39% Nej 34% Tveksam, vet ej 27% Läs mer

FAKTA om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är svenska allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1240 intervjuer under perioden 22-28 augusti 2017 och är genomförd som en webbundersökning. Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. Läs mer