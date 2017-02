HIF värvar anfallare från superettan-rival

Oke Akpoveta har spelat i både Frej och Dalkurd. Foto: LINNEA RHEBORG / BILDBYRÅN

Helsingborgs IF rustar inför superettan 2017.

Klubben har gjort klart med nigerianen Oke Akpoveta, 26.

– Oke visade dem förväntade kvalitéerna under sitt provspel, säger tränaren Per-Ola Ljung i ett pressmeddelande.

Helsingborg har tappat båda anfallarna Jordan Larsson och Linus Hallenius efter degraderingen till superettan.

Men nu presenterar HIF en offensiv ersättare: 26-årige forwarden Oke Akpoveta från Dalkurd. Under förra säsongen spelade Akpoveta i superettan med IK Frej under våren och Dalkurd under hösten.

– Jag är glad att vara här, jag ser fram emot att spela med lagkamrater. Jag kommer att ge hundraprocent här i Helsingborg, säger Akpoveta till klubbens hemsida .

”Glad att det gick i hamn”

Akpoveta provspelade för HIF i träningsmatchen mot Odense, där han stod för en assist. Huvudtränare Per-Ola Ljung är glad över sitt senaste tillskott till truppen.

– Oke visade dem förväntade kvalitéerna under sitt provspel. Vi visste vilken bra spelare han är men när man får en möjlighet att titta närmare på en spelare som vi gjorde med honom får man svar på hur han fungerar även vid sidan av planen. Vi har fört en dialog med Dalkurd enda sedan han var här och provspelade och jag är glad att det gick i hamn, säger han.

På lördag spelar Helsingborg sin första tävlingsmatch när laget åker till Grimsta för att möta Brommapojkarna klockan 16.00.