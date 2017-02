Pontus Jansson matchhjälte för Leeds

Pontus Jansson är publikfavorit hos Leeds-fansen.

På onsdagen fick landslagsbacken än mer kultstatus.

Svensken blev matchvinnare med sitt avgörande mål mot Blackburn – i den 89:e minuten.

Foto: Alloverpress

Pontus Jansson gick från frysboxen i Italien till publikfavorit i England.

Ända sedan den svenske landslagsmittbacken skrev på för Leeds United har han varit enormt uppskattad av fansen och ganska omgående fick han till och med en egen ramsa.

”Spelar med hjärtat”

”Pontus Jansson’s magis, he wears a magic hat. And if you throw a brick at him, he’ll head that fucker back” .

– Jag har väl den spelstilen, som attraherar publiken. Jag vill mycket och spelar med hjärtat, sa ”Ponne” till Sportbladet under en landslagssamling i sensommars.

På onsdagen blev fansens kärlek, med all säkerhet, ännu större.

Stor hjälte

Matchen borta mot Blackburn – en tämligen händelsefattig sådan fram till slutskedet – var på väg att sluta oavgjort, 1–1, men i den 89:e minuten höll sig svensken framme och blev matchhjälte.

Han satte sitt tredje mål för säsongen och säkrade alla tre poäng, som gör att laget fortfarande har hugg på en direktplats till Premier League.

Leeds ligger just nu fyra i tabellen, fem poäng bakom tvåan Newcastle United, som dock har en match mindre spelad.