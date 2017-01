Fönstrets vinnare och den stora förloraren

På tisdagen stänger transferfönstret och det är hög tid att blicka både framåt och bakåt.

Vem har egentligen varit transferfönstrets stora vinnare – och vem lämnar januari som den stora förloraren?

Sportbladets Patrik Brenning listar tio snackisar inför Deadline Day.

Dimitri Payet. Foto: JB Autissier / JB AUTISSIER / PANORAMIC/IBL PAN

Ormen Payet

Han tvingade fram flytten från West Ham genom att strejka, jämförs nu med en orm av ägarens son och kritiseras öppet av klubbledningen efter övergången till Marseille. Dimitri Payet kan se ut som en legosoldat utan klubbkänsla och hans aktion har återigen fått oss att häpna över den stora makt spelarna själva skaffat sig i dagens fotboll men kanske är 29-åringen också ett exempel på något gott? För i en fotbollsvärld där allt mer handlar om pengar och allt mindre om klubbkänsla gjorde Payet vad han kunde för att komma ur ett ekonomiskt drömkontrakt och hem till det Marseille han alltid älskat att spela för men tvingades lämna när de gick på knäna ekonomiskt. Det är väl just det som är klubbkänsla?

Storklubbarnas ointresse

Chelsea: Ingen. Liverpool: Ingen. Manchester City: Ingen. Manchester United: Ingen. Tottenham: Ingen. Arsenal: Cohen Bramall (Hednesford Town). De engelska storklubbarna har aldrig varit så passiva som i årets januarifönster. Tråkigt, absolut, men mer än något annat ett sundhetstecken. De kryddade priserna i kombination med svårigheten att spela in spelare i bärande position på kort tid gör januarifönstret tämligen värdelös för de välmående fotbollsklubbarna. Liverpool, som fyndat några av sina bästa värvningar i januari, är egentligen det enda undantaget.

Giriga nykineser

Oscar, Hulk, Alexandre Pato och Axel Witsel. När de europeiska storklubbarna satt lugnt i värvningsbåten var det Kina som återigen skapade svallvågor. Vad de ska ha alla namnkunniga brassar och giriga belgare till återstår att se men att de kommer hjälpa Kina att vinna VM, som den långsiktiga planen är, kan vi nog glömma. Att Kina kommer fortsätta att vara med och hugga vid det buffébord av spelare som transfermarknaden innebär kan vi dock vara säkra på och blir du provocerad av att brassar lämnar Premier League för att tjäna pengar i Kina bör du nog fundera på vad som egentligen lockade dem till England från första början.

Victor Nilsson Lindelöf. Foto: Robin Lorentz-Allard

Offren i det laglösa landet

Benfica struntade fullständigt i den utköpsklausul Victor Nilsson Lindelöf hade i kontraktet och krävde mer pengar av Manchester United. Lika ignoranta var de inför den vidareförsäljningsklausul som skulle ge Västerås rätt till 20 procent av transfersumman. Benfica visste att de inte hade rätt att göra så men var lika välinformerade om att det i värsta fall bara skulle innebära rättsprocesser United inte hade tid till och Västerås inte hade råd med. Benfica är beviset på att fotbollen under Fifas slappa ledning förvandlats till en laglös industri men så länge pengarna strömmar in kommer ingen att klaga. Victor Nilsson Lindelöf kommer också få sin flytt så småningom, United kanske sin spelare och Benfica garanterat sina miljoner. Västerås? De kommer få lite slantar för att le och under tystnad lämna förhandlingsbordet igen.

Svenska rekordövergången

Allsvenskan har äntligen lyckats göra en stor försäljning igen och förhoppningsvis kommer Alexander Isaks övergång till Borussia Dortmund ge ringar på vattnet. För samtidigt som transfersummorna skjutit i höjden i många av de andra europeiska ligorna har allsvenskan stått kvar som en division 3-klubb i övergångstabellen. Vi har sålt till klubbar som sedan redan ett par år senare själva kunnat göra den där riktigt lukrativa försäljningen till den absoluta toppen. Nu säljer vi direkt till världstoppen vilket ger oss exempel att peka på när nästa spelare ska lämna för att prova lyckan som utlandsproffs.

Den svenska succén

Alexander Isak sätter svenskt rekord, Victor Nilsson Lindelöf attraherar intresse från Manchester United och Emil Forsberg ryktas till ett koppel av storklubbar. Lägg till fina övergång i skiktet precis under med landslagsspelare som Oscar Hiljemark, Robin Quaison samt Viktor Claesson och förbundskapten Janne Andersson har all anledning att se positivt på de kommande åren.

Skrota fönstret!

Är det dags att skrota januarifönstret? Det är en diskussion värd att ta när perioden förvandlats till en månad där storklubbarna egentligen bara förbereder sommaren samtidigt som bottenklubbarna desperat byter spelare med varandra i hopp om att någon annans skeva pusselbit ska passa precis deras hål. Det är en industri där de redan svaga tvingas utsätta sig för ytterligare ekonomisk risk, genom nyförvärv med feta spelarlöner i hopp om att de ska rädda lukrativa ligakontrakt, men lämnar ofrånkomligen de som misslyckas i svårare situationer än de satt i innan. Är det bra för fotbollen?

Stefan Silva. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Mysteriet Stefan Silva

Palermo säljer svenska landslagsmännen Oscar Hiljemark samt Robin Quaison och tar in Stefan Silva från Gif Sundsvall. Inget ont om Silva, det är en talangfull spelare jag med flera länge väntat på verkligen ska slå igenom, men att presentera 26-åringen med tröja nummer nio i den svåra situation Palermo just befinner sig i är inget annat än anmärkningsvärt. Dessutom när nu sparkade tränaren Eugenio Corini inte ens ville ha Silva. Det är uppenbart att det är president Zamparini som plockat in svensken men på vems inrådan? Och vad tjänade den personen på att rekommendera Stefan Silva? Det ligger en hund begraven här.

Den franska revolutionen

När dammet lagt sig kommer en stor segrare står kvar efter januarifönstret och det är den franska ligan. Marseille har fått hem stjärnan Dimitri Payet och kryddat det med superprofilen Patrice Evra, PSG svarade med tyske världsmästaren Julian Draxler och Benficas supertalang Goncalo Guedes och Lyon lyckades värva problembarnet Memphis Depay från Manchester United. Om det visar sig vara bra värvningar återstår att se men klart redan nu är att Ligue 1 har blivit lite mer intressant i januari.

Förloraren Anthony Mounier

Om Ligue 1 är den stora vinnaren i transferfönstret så hittar vi också den stora förloraren i Frankrike. I fredags skrev Anthony Mounier på kontraktet med Saint-Etienne, på lördagen protesterade fansen mot 29-åringens förflutna hos ärkerivalen Lyon, på söndagen valde yttern att stå över spel mot Toulouse och på måndagen kom parterna överens om att bryta Mouniers kontrakt.

