”Zlatans röst var inte stark – den var as-stark”

…Zlatan kommer göra comeback i Blågult:

– Det skulle förvåna mig rejält. Å andra sidan har han förvånat förr. Jag trodde inte Henke skulle komma tillbaka i landslaget heller, då han gjorde det som spelare.

…relationen till Anders Svensson som varit kritisk mot hur mycket i landslaget som snurrade runt Zlatan:

– Vi har fortfarande en del kontakt. Vi hade en reunion nyligen när jag var Göteborg – Anders, Tobbe Linderoth, Niclas Alexandersson och vi hade en kanonkväll och vi vill snart ses igen. När det gäller Anders och hans uttalanden så är jag inte så förvånad över att han har sagt de här sakerna. Han har alltid varit frispråkig men det finns inget ont i honom och han är en väldigt nära och fin vän.

…Victor Nilsson Lindelöfs flytt till Manchester United:

– Fantastiskt! Både för honom och för landslaget. Förutom Zlatan har vi nu ytterligare en spelare i en av världens absolut största och mäktigaste klubbar. Han kommer dessutom till en av världens bästa tränare och det tror jag kommer hjälpa honom mycket i hans fortsatta utveckling. Det är oerhört roligt för Victor som är en väldigt fin kille.

…näste stjärna från familjen Allbäck kan vara en vänsterfotad ytterback:

– Rasmus är 13 år och spelar med Hammarby Akademi. Han är vänsterfotad och spelar vänsterback. Han går all in på fotbollen just nu och han tillhör ett bra lag som har en mycket fin tränare i Isak Dahlin (före detta spelare i Hammarby). Min fru Suzanne är nog mer entusiastisk utåt än vad jag är… Jag vet hur svårt och tufft det är för att lyckas, och vill ju inte hans dröm ska gå i kras. Jag försöker ligga lite lågt. Philippa, som är 15 år, spelar också fotboll men med Saltsjöbadens IF och de har ett gott kompisgäng där. Hon går inte all in i fotbollen som Rasmus, men tycker också det är kul. Det är det viktigaste, att båda tycker idrottandet är roligt. Båda spelar tennis också.