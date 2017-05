Arsenal sätter press på City och Liverpool

Foto: Alloverpress

Tredje raka segern.

Nu flåsar Arsenal både Liverpool och Manchester City i nacken i jakten på Champions League-platserna.

Borta mot Stoke blev det en övertygande 4–1-seger.

Lagom till säsongens slutskede tycks Arsenal ha funnit storformen.

”Gunners” tog på lördagkvällen tredje raka segern i Premier League . Nu är Londonklubben bara en poäng efter Liverpool, som just nu ligger fyra och innehar den sista Champions League-platsen.

Dessutom är avståndet inte längre än tre poäng till trean Manchester City med två omångar kvar.

Mot Stoke var det fransmannen Olivier Giroud som visade vägen genom att dunka in 0–1 strax innan halvtid.

Den andra halvleken utvecklades till en riktig målfest där först Mesut Özil förvaltade en perfekt djupledsboll från Alexis Sanchez och satte 0–2-säkert.

Målfest i andra halvlek

Peter Crouch reducerade på nick för Stoke – men särskilt spännande på Bet365 Stadium blev det aldrig.

I stället för kvittering ökade Arsenal på till 1–3. Detta när Sanchez bröt sig in i straffområdet och sköt bollen, via täckande Ryan Shawcross-ben, in i bortre hörnet. Detta blev dagens sista aktion från chilenaren som byttes ut med en skadekänning direkt efter målet.

Matchen slutade 1–4 efter att Giroud återigen hållit sig framme och forcerat in ett mål efter fint förarbete av Aaron Ramsey.

Senast Arsenal missade Champions League var säsongen 1995/1996.

Trepoängaren mot Stoke gör att hoppet i högsta grad lever för fansen om att den 20 år långa sviten ska leva.