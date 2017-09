Fifa stoppar Blågult: ”Svaret är blankt nej”

Foto: Peter Wixtröm

Blågult tvingas till avspark nära tre timmar före huvudrivalerna Nederländerna och Frankrike i näst sista omgången av VM-kvalet.

Såväl Fifa som Uefa har sagt nej till SvFF:s förfrågan om ändrad matchstart.

– Det är ingen stor grej. Vi ska ta minst fyra poäng och ta oss till play off, säger landslagschefen Lasse Richt.

LÄS OCKSÅ Svenska VM-beslutet som får Holland att jubla

Foto: Dean Mouhtaropoulos / GETTY IMAGES GETTY IMAGES EUROPE

Sedan hösten 2014 existerar begreppet ”Week of Football” för kvalspelet till EM och VM.

I stället för att alla kvalmatcher spelades under en eller två fastställda dagar under en landslagsvecka är numera matcherna utspridda under kvalveckans alla dagar.

Huvudanledningen: att undvika tv-krockar.

”Svaret har varit blankt nej”

Det innebär för den kommande kvalomgången i början av oktober att Sveriges match hemma mot Luxemburg blivit utvald att börja 18.00 medan Vitryssland-Nederländerna och Bulgarien-Frankrike har avspark 20.45.

Något som fått holländarna att jubla eftersom de klart kan spela på Sveriges resultat.

– Vi hade föredragit alla matcherna hade startat samtidigt så att man inte kan spela på varandras resultat, säger Svenska Fotbollförbundets landslagschef Lasse Richt till Sportbladet. Sedan är det inte alltid positivt att kunna göra det.

Har ni försökt ändra avsparkstiden mot Luxemburg?

– Jag har varit i kontakt med de som är ansvariga inom både Uefa och Fifa innan vi ens har kommit in med en formell skrivelse. Men svaret har varit blankt nej vid de förfrågningarna. Det är ingen idé att vi formellt ansöker om att ändra matchtiden. Vi kommer inte få tillåtelse att göra det, säger Richt.

”Vi ska ta fyra, helst sex poäng”

– Principen att sprida ut matcherna, ekonomin bakom och tv spelar givetvis in i de här beskeden. Spelar man kval i serieform så är det bara i den sista kvalomgången som alla matcherna ska starta samtidigt. Det här är alltså något som Fifa/Uefa styr över, inte Svenska fotbollförbundet.

Vad känner Janne Andersson (förbundskaptenen) och de sportsligt ansvariga kring detta?

– Det ändrar inget – vi ska ta fyra poäng, helst sex, i de två matcher som återstår. Då tar vi oss minst till play off.

– Vi kände till det från början, vi har pratat om den här situationen och kollat upp det. Nu blir det så och vi gör ingen större sak av det, säger Lasse Richt.

LÄS OCKSÅ Guide: Allt inför avgörandet i VM-kvalet