”Det är jag som är ytterst ansvarig”

Ordföranden kallar spelarna till samtal efter skandalen

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Daniel Kindberg

Östersund agerar efter att Brwa Nouri blivit avkastad från ett flygplan.

Nu väntar ett stort arbete med klubbens värdering och beteenden där ordföranden Daniel Kinberg ser sig själv som ytterst ansvarig för skandalen.

– Jag är ytterst ansvarig för våra attityder, beteenden och värderingar. Det är oomtvistligt så jag kan aldrig skylla på någon annan, säger Kindberg till Sportbladet.

Östersund FK samlar sig efter skandalartiklarna kring lagets och spelaren Brwa Nouris uppträdande under flygningen till bortamatchen mot Kalmar FF i allsvenskan. Tillbaka i Östersund har ordföranden Daniel Kindberg nu kallat spelarna till samtal.

– Vi har inte lagt det bakom oss utan kommer ha ett omfattande program både kortsiktigt och på längre sikt som inte bara inbegriper spelartruppen utan hela föreningen, säger Kindberg.

”Tar upp värderingar och ordningsfrågor”

Redan under måndagen sätter arbetet igång med interna möten inom a-lagets spelar- och ledargrupp.

– Där kommer vi diskutera utifrån föreningsperspektivet hur vi ser på saker och ting, både våra värderingar, attityder och vårt beteende. Sen kommer spelarna också få i uppgift att diskutera de här delarna. De har redan haft ett sådant möte i Kalmar och nu ska det följas upp utifrån föreningsperspektivet och sedan får vi under ledning av Graham (Potter, manager) diskutera hur vi därefter kommer ta upp värderingar, ordningsfrågor, beteenden och attityder i och runt hela föreningen. Så att vi kan påtala och förstärka vilka vi är och hur vi ska vara mot varandra och andra, säger Daniel Kindberg.

Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN Brwa Nouri

Vilket ansvar har ni som föreningen att uppfostra vuxna människor?

– I alla strukturer och organisationer är det alltid en som är ansvarig, annars är det fel. Jag är ytterst ansvarig för våra attityder, beteenden och värderingar. Det är oomtvistligt så jag kan aldrig skylla på någon annan utan har självklart ett personligt ansvar i det hela när vi bedriver en sådan verksamhet som vi bedriver. Men det innebär inte att vi har mindre krav på individerna. Snarare tvärtom. Därför är kanske vår besvikelse över oss själva det största som drabbar oss just nu. Det är allt från individuellt till ledare, chefer och i slutändan också hos mig.

Reagerar starkt på beskrivningen

Daniel Kindberg beskriver avvägningen mellan ett stort personligt ansvar och det faktum att individer måste få göra misstag som utmaningen i det kommande arbetet.

– Vi måste kunna göra misstag, annars insmyger sig en misstagsrädsla och då har vi en helt annan problematik som är mycket farlig. Utmaningen nu är att balansera resonemanget och diskutera igenom det här på ett mycket starkt och kravfyllt sätt mot varandra. Det är vad vi kommer göra med start i dag.

Kommer någon spelare att bestraffas på något sätt?

– Nej, det är inte vårt sätt att arbeta och det kommer aldrig bli vårt sätt att arbeta så länge jag är vald. I det här fallet finns det ett rättsystem som vi förhåller oss till i det här landet och det är vi stolta över. Vi håller inte på med att skylla ifrån oss utan vi tar ansvar för det vi gör och löser det mellan varandra på ett mänskligt och vuxet sätt. Sedan kan man så klart tycka att det är en bestraffning att vara med om de här väldigt tydliga samtalen som vi kommer ha med varandra men i grund och botten måste vi försöka läsa oss av det vi är med om och bli bättre. Det är det viktigaste.

Efter händelsen har flera vittnesmål talat också om ett allmänt dåligt uppförande från Östersunds trupp. Supporterprofilen Tony Ernst, före detta ordförande för Svensk Fotbollssupporterunion, var själv på Bromma flygplats och beskriver på Twitter ÖFK-spelarna som ”en lärarlös obs-klass ute på vift, coola killar som nog fått lite för mkt framgång på lite för kort tid”.

Något Daniel Kindberg reagerar starkt på.

– Jag känner inte alls igen mig i den beskrivningen. Jag tycker det är rent felaktigt. Jag har hört andra uttryck inifrån planet och fått bekräftat att de varit helt felaktiga. Totalt felaktigt beskrivet utifrån hur det verkligen var. Jag kan inte bemöta det eftersom jag inte var där. Det var första resan jag inte var med men jag har varit med på några resor genom åren och kan säga att det där har jag aldrig upplevt under några omständigheter under alla mina år. Det känner jag inte igen och det förhållandet har inte rått under någon gång jag varit med. Jag tror inte det han beskriver är ett uttryck eller symtom för hur vi är. Det tror jag inte ett dugg på.

