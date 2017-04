AIK föll mot Jönköpings Södra

+++++ Dzenis Kozica, mf, Jönköping Södra

Vann mycket boll, fick frisparkar och kunde punkterat med friläge i kontring.

++++ Stefan Ishizaki, mf

En av de AIK-spelare som fick ordning på bollen. Gick djupt hämtade i speluppbyggnad. Stark serve.

+++ Joakim Karlsson, back, J Södra

Rensade de bollar som lyftes in. Bra samarbete med...

++ André Calisir, back, J Södra

... som höll rent inne i boxen. Men ganska enkelt med AIK:s höga bollar.

+ Johan Blomberg, mf, AIK

Fina intentioner i första halvlek. Fanns inne i boxen och gav AIK en drömstart.

Domare: Andreas Ekberg, Bjärred ++++

Matchen: ++

Matchen fick en rivstart med mål direkt. Först AIK:s lyftningar in som kändes planerade. Sen Stefan Karlssons kluriga inlägg som seglade över en förvånad Oscar Linnér. Under första halvlek tog sedan AIK hand om spelet men hade otroligt svårt ett etablera ett farligt anfallsspel. Ytterbackarna klev högt, Kristoffer Olsson hade inga spelbara alternativ och fick vända hem och börja om. Stefan Ishizaki kom hem djupt, hämtade boll och det gav ett par bra anfall och spelvändningar mot Nils Johansson på andra sidan. Men totalt sett uddlöst. I andra backade J Södra hem och var farliga på omställningarna främst genom Dzenis Kozica som vann mycket boll och fick frisparkar. AIK hade en vass målchans, Johan Blomberg, i andra och efter den missen kontrade J Södra in segermålet efter ett skott av Jesper Svensson. Osäkert agerande av Linnér i mål där. Och mycket för AIK att fundera över.

(Jury: Petra Thorén)