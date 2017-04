Syndabocken: ”Det är en katastrof”

Foto: TT

JÖNKÖPING.

Två tunga tavlor.

Då sa Oscar Linnér det alla tänkte efter förlusten mot J-Södra.

– Det är en katastrof, suckar den 20-årige målvakten.

Följande statistik säger en del om mötet på Stadsparksvallen mellan J-Södra och AIK : hemmalaget sköt ett skott på mål, men vann med 2–1.

– Vad ska man göra då? De har ett skott på mål men gör två mål. Defensivt är det alldeles för dåligt, säger Stefan Ishizaki och fortsätter:

– Det var nästan likadant mot Hammarby. På två matcher har motståndarna i princip fått till fem skott mot oss, men gjort fyra mål.

Hemska siffror för unge Oscar Linnér, 20, som fått förtroendet att vakta AIK-målet.

”Det är en ren katastrof”

Stockholmarna tog tidigt ledningen i matchen, men tappade den nästan omedelbart. J-Södras högerback Stefan Karlsson skickade på vinst och förlust in ett inlägg mot mål som tack vare vinden flög över Oscar Linnér och in i nätet.

– Det är svårt att erkänna att det var annat än ett inlägg. Han (Linnér) tror väl lika lite som alla andra att den ska gå på mål, säger Stefan Karlsson.

Linnér var förstås bitter.

– Det första målet är såklart mitt mål. Det är en katastrof att den får gå in. Jag missbedömer vinden och så blåser bollen in. Det är för dåligt att jag inte kan lösa det. En ren katastrof att jag ser till så att vi bjuder in dem i matchen.

”Det är extremt tungt”

Målvakten vägrar skylla på vinden.

– Det gör jag bara inte. Det var bara för dåligt av mig.

AIK ägde bollinnehavet under matchen och pressade stundtals ner J-Södra långt på deras planhalva. Men det var smålänningarna som skulle gå vinnande ur matchen – tack vare ytterligare ett misstag från Linnér. Jesper Svensson drev fram bollen omringad av ett helt gäng AIK-försvarare. Någon meter utanför straffområdet bestämde han sig: jag tar ett avslut.

– Jag sköt och jag kände att det fanns en liten lucka i bortre, säger Svensson.

En något skymd Linnér hann inte med och fick se bollen susa in i nätet.

Hur känns det nu?

– Det är extremt tungt att vara en bidragande orsak till att vi förlorar den här matchen. Men det enda jag kan göra är att vara rakryggad, ta på mig det här och fokusera på nästa match, säger målvakten.

Norling: ”Jag skulle kunna kasta mina vuxenleksaker”

AIK:s tränare Rikard Norling fick förstås frågor om Linnér på presskonferensen.

– Så här är det. Ska du bli någonting som målvakt så... Det är bara att gratulera killen, välkommen till verkligheten som målvakt. Detta är något som alla stora målvakter garanterat gått igenom och gjort något åt det. Det är där han är nu. Frågan är vad han gör åt det. Det är upp till honom att skaka av sig det.

Hur ser du på hans insatser vid målen?

– Det är viktigt att jag hanterar honom som den unga människa han är med det stora ansvar han har på sig. Jag skulle kunna kasta mina vuxenleksaker – eller det där kan ju misstolkas – mina leksaker på honom för att skydda mig själv, men det vill jag inte göra så jag är tacksam om du nöjer dig med det svaret, säger han som svar på Sportbladets frågor.

Förlusten var AIK:s andra raka och cementerar storklubbens svaga inledning på allsvenskan.