”Som ett dött spöke som fortsätter att gå”

Peter Ijeh var skyttekung under sin tid i Malmö FF.

Peter Ijeh var en gång i tiden en hyllad målskytt i allsvenskan.

Numera: Arbetslös med svag fysik och bränd inom fotbollen.

– Jag lever men jag är också död. Jag är som ett dött spöke som fortsätter gå, säger han till GP.

Peter Ijeh , 40, är en av 2000-talets största profiler i allsvenskan.

Nigerianen vann skytteligan under tiden i Malmö FF, men gick därefter – under kontroversiella former – till rivalen IFK Göteborg.

Och nu berättar 40-åringen för första gången om den problematiska tiden efter den aktiva karriären.

”Jag är som ett dött spöke”

Om hur han ständigt nekas jobb inom den svenska fotbollsfamiljen och hur han brännmärkts efter skatteskandalen med IFK Göteborg.

– Jag lever men jag är också död. Jag är som ett dött spöke som fortsätter gå. Varje gång jag går på stan säger folk: Titta på honom, det är han. Och inte på ett bra sätt. Fortfarande är klubbar rädda för mina ansökningar. Jag förstår inte varför de inte svarar. Jag ser ingen anledning. Jag gjorde inget fel. Jag har betalat priset, det gör jag fortfarande. Det är patetiskt, säger Ijeh till Göteborgs-Posten .

Livet efter fotbollen har satt Peter Ijeh i ekonomiska problem.

– Det är en fruktansvärd värld efter att du slutar. Att integreras i samhället, allt är märkligt. Fotbollsvärlden är helt annorlunda än det riktiga samhället. Du lever i ett stängt samhälle där du bara behöver tänka på träningar, matcher och hur laget ska bli bättre, säger han.

”Jag har nuddat botten”

Ijeh, som även representerade Gais och Syrianska, innan han avslutade karriären 2012 berättar även om hur astmaproblem förstörde de sista åren av hans fotbollskarriär och beskriver sjukdomen som ”den värsta tiden i livet hittills”.

– Jag var ensam. Att bo i Sverige och inte betala dina räkningar… jag har nuddat botten. Den enda glädjen då var mina barn. Jag får energi när jag ser dem. Jag vill stanna i livet för dem. Nu är det skönt att vara tillbaka i livet och börja leva igen.

