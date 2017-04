”Jag kallar honom för Justin Bieber”

18-åringen skyddas på internat – i sommar kan han bli världens dyraste

Utanför internatets murar leker miljonärerna likt barn på sina casinon och yachter.

Innanför sitter mannen med guldfötterna gömd från världen och ser på fotboll.

Fram tills nu har Kylian Mbappés föräldrar gjort allt för att skydda sin son från pressen, förväntningarna och det ofta ödesdigra lyxlivet som kan vänta fotbollens nya stjärnskott men nu går det inte längre.

Nu är det upp till 18-åringen att bevisa om han är den efterlängtade ”nye Thierry Henry” eller bara den senaste i raden av misslyckade förhoppningsfulla.

När VM- och EM-segraren Thierry Henry inför säsongen besökte Monacos träningsanläggning passade han på att hälsa på killen som hela Frankrike då hade börjat viska om som ”den nye Henry”. En 17-årig Mbappé hade då slagit legendarens rekord som Monacos yngste debutant och målskytt någonsin.

– Första gången jag såg honom spela var mot Tottenham i Europa League (10 december 2015) och jag förstod direkt att han var en exceptionell talang. Jag sa bara rakt ut: ”Vem är det där?”. Han var drygt 16 år, ville hela tiden ha bollen, kunde dribbla, gick på skott och vann tillbaka bollen. Och han älskade bollen, säger Henry.

Monaco låg redan under med 0-3 när Kylian Mbappé fick hoppa in 56 minuter in i matchen mot Tottenham. Kvällen slutade med en 1-4-förlust och respass från Europa Leagues gruppspel men också med att Mbappé fått en ny beundrare.

– Mbappé är något speciellt. Det är lika bra att vi är ärliga, om han bara håller fötterna på jorden kommer han få allt, säger Henry.

Kan Kylian Mbappé bli den nye Thierry Henry?

– Jag gillar inte att jämföra spelare. Mbappé är Mbappé och det räcker, säger Henry innan han inte kan låta bli att lägga till:

– Men herregud vad bra han är! Ooh la la! Jag älskar att se honom spela.

Mbappé i U19-EM 2016. Foto: A3796/_Uwe Anspach / AP TT NYHETSBYRÅN

Likheterna mellan dem båda är också många. Båda är från Paris förorter, båda fostrades i franska nationella akademien Clairefontaine och båda fick sitt seniorgenombrott i Monaco. Men det är omständigheter som inte bara gäller dem.

För visst låter allt det här väldigt bekant? Visst påminner historien inte lite även om en viss Anthony Martial. Och visst var det inte länge sedan det var Martial och inte Mbappé som pekades ut som den nye Henry.

Historiens dyraste tonåring

Manchester Uniteds anfallare är även han från Paris närområden och började till och med karriären i exakt samma klubb som Henry, lilla US Les Ulis. 2013 var det sedan en då 17 år gammal Martial som dundrade fram i Monacos a-lag, gjorde mål i sin debutmatch från start och följde upp med nio mål på 36 matcher under sin andra säsong i Ligue 1. Den 1 september 2015 blev den då 19-årige fransmannen så rubrikernas man över hela världen när United betalade närmare en halv miljard kronor för hans signatur.

Det gjorde anfallaren till fotbollshistoriens dyraste tonåring. Ett rekord Kylian Mbappé i sommar väntas krossa när det blir hans tur att ta steget ut i Fotbollseuropa.

Men när allt det här sker har lyckan redan hunnit vända för Martial. Anfallaren som för bara ett par år sedan pekades ut som ”den nye Henry” sitter nu i Manchester Uniteds frysbox och är enligt fransk media till sommaren högaktuell för en återkomst till Ligue 1 och Lyon.

Men hur det blev så här? Vad skiljer mellan succé och fiasko på den högsta nivån och vad kan Mbappé lära av Henrys och Martials öden när han nu ska ta beslut om sin framtid?

”En enorm chansaffär”

Thierry Henry kallade själv Martials övergång till United för ”en enorm chansaffär” när den genomfördes på transferfönstrets sista dag sommaren 2015. Talangen hade säsongen innan, med sina nio mål, varit den spelare under 20 år som hittat nätet flest gånger i Europas fem största ligor men det många ifrågasatte med övergången var tidpunkten och pressen den höga prislappen skulle innebära för den unge talangen.

Frågetecken hade också rests kring anfallarens attityd men Martial inledde sin sejour i United med att tysta alla tvivlare. Han gjorde mål i debuten mot Liverpool, blev utsedd till hela ligans bäste spelare under september månad och avslutade säsongen som klubbens bäste målskytt.

Martial och Dimitri Payet vid EM 2016. Foto: Claude Paris / AP TT NYHETSBYRÅN

Där och då var Anthony Martial på spikrak väg mot titeln som ”den nye Henry” – han hade till och med övertygat Henry själv. På frågan vad legendaren såg mest fram emot att se hos hemmanationen Frankrike i EM 2016 var svaret inte Pogba eller Griezmann utan Martial.

– Anthony Martial har varit en uppenbarelse den här säsongen. Han hade en bra säsong i Monaco året innan men folk frågade sig om han skulle kunna prestera i Manchester United. Nu har han visat alla att han kan vara killen som gör skillnad, sa Henry.

Men när EM väl kom slutade det i en massiv besvikelse för Anthony Martial.

”Anthony måste lyssna på mig”

Efter att ha startat men bytts ut 45 minuter in i den andra matchen mot Albanien kritiserades Martial för att uppträda ointresserat och bänkades sedan av förbundskapten Didier Deschamps under resten av turneringen. Enligt journalisten Julien Laurens, med uppdrag för Le Parisien och The Guardian, var just Martials attityd anledningen till att Deschamps förlorade förtroende för anfallaren. En historia som nu upprepat sig med José Mourinho i Manchester United.

I december ordnade United-ledningen så att Martials föräldrar flyttade in med sonen i hemmet utanför Manchester i hopp om att de skulle kunna hjälpa Anthony att återfå fokus. I januari gick sedan Mourinho ut offentligt sedan Martials agent beklagat sig över anfallarens bristande speltid och börjat bädda för en utlåning till Sevilla.

– Anthony måste lyssna på mig och inte sin agent. Han måste lyssna på mig varje dag på träningarna och i all feedback jag ger när jag försöker utveckla mina spelare, sa Mourinho.

I februari – efter att ynglingen gjort både mål samt assist i hemmasegern mot Watford – tyckte sig portugisen se positiva signaler och hyllade Martials lyft på träning men efter tio raka mållösa matcher efter det var sågen återigen framme.

– Tror jag att Anthony är en spelare med stor potential? Ja! Tror jag att han kan vara en succé i mitt lag? Ja! Men han måste ge mig saker jag gillar. På samma sätt som jag måste gå spelarna tillmötes måste de också gå mig tillmötes. Det är hela poängen. Det är därför Marcus Rashford alltid är en spelare jag kommer lita på, även om han inte gjort mål i ligan sedan september, eftersom han alltid rör sig i samma riktning som mig. Det är vad jag vill ha från en Manchester United-spelare. Det är vad allt handlar om, sa Mourinho i april.

Då hade Mourinho kämpat med Martial i åtta månader.

”United förstörde mitt liv”

Redan förra sommaren började brittisk media skriva om en oro hos Manchester Uniteds ledning just kring Anthony Martials inställning. Anfallaren hade då lämnat sin tidigare flickvän Samantha Jacquelinet, som Martial har en dotter tillsammans med, vilket ledde till stora rubriker när Jacquelinet grät ut i den brittiska pressen.

– Allting förändrades när vi flyttade till England. Här behandlas fotbollsspelare som kungar. De har så mycket pengar och uppmärksamhet att det är som en annan värld. Han kastades in i rampljuset och allt exploderade. Unga tjejer började kasta sig efter honom, sa Samantha Jacquelinet i The Sun och beskrev hur Martial förändrats från en blyg kille som gillade att vara hemma till en festande superstjärna som allt oftare syntes i skvallerpressen.

– Ingen av oss var förberedda på det här. Var vi än gick så stannade folk Anthony för att ta en bild och hans Instagram-följare sköt iväg till över två miljoner. Jag fick höra att United var en familjär klubb men vi fick ingen rådgivning alls. Manchester United har förstört mitt liv.

Kulian Mbappé och Anthony Martial. Foto: Anthony BIBARD / ANTHONY BIBARD / FEP / PANORAMIC

Nu talar intensiva rykten i fransk press för att Martials tid i Manchester United redan kan vara på väg att ta slut men innebär det samtidigt att 21-åringen förlorat sin chans att bli den nye Thierry Henry? Klart är att de franska fansens förhoppningar redan flyttats till en annan spelare. 18-årige Kylian Mbappé.

”Bara fyra klubbar kan betala”

I sommar väntas Mbappé bli fotbollshistoriens dyraste tonåring. Fransk media spekulerar redan i att prislappen till och med kan överstiga Paul Pogbas dryga miljard och därmed göra sensationen till världshistoriens dyraste fotbollsspelare alla kategorier.

– Han är yngre och han är anfallare så man kan räkna med att priset landar på mellan 120 och 140 miljoner euro (1,2 till 1,3 miljarder kronor), sa Everton-scouten Michel Rablat i L’Equipes nyligen publicerade reportage om Mbappé.

– Det finns bara fyra klubbar i världen som kan betala sådana summor: Barça, Real, City och United, sa agenten Pascal Boisseau till samma tidning.

FAKTA Kylian Mbappé 18 år Anfallare Född: I Bondy, nordöst om Paris. Klubbar: 2010-2013: AS Bondy 2011-2013: iNF Clairefontaine 2013-: Monaco Landskamper: U17: 2 (0 mål) U19: 11 (7) A: 2 (0) Meriter: Seger i U19-EM 2016. Läs mer

Intresset från större klubbar är dock ingenting nytt för Mbappé. Redan när anfallaren var 14 år var han inbjuden till ett antal storklubbar där Real Madrid gick allra längst i sina försök att övertyga fransmannen att välja dem genom att låta Zinedine Zidane sköta rundturen på träningsanläggningen.

14-årige Mbappé tillsammans med Cristiano Ronaldo.

– Det är ett fantastiskt minne! Zidane är min barndomsidol och det var självklart lockande att skriva på för Real eftersom de är en av de största klubbarna i världen. Men jag var inte redo att bo utomlands. Att lämna min familj, mitt land och mitt språk. Anpassningen hade varit svår. Jag gjorde rätt som valde Monaco eftersom mitt mål hela tiden varit att starta karriären i Frankrike och lyckas där först, säger talangen.

Mbappé valde Monaco i konkurrens med PSG eftersom det gav honom bäst möjlighet att utvecklas både som fotbollsspelare och människa. Anfallarens familj identifierade också chansen till speltid som betydligt större i klubben som de senaste åren blivit hyllad för att släppa fram unga talanger.

Hittades gråtande i omklädningsrummet

I Monaco har ledningen också jobbat hårt med att bygga upp ett såväl socialt som fysiskt skyddsnät runt talangen. Hans pappa Wilfried är fortfarande anfallarens enda agent och bostaden är trots de rikedomar som kommit med framgången fortfarande en etta på klubbens internat. Detta då Mbappé, som Le Parisien beskriver det, utvecklat vad som närmast kan liknas vid en fobi för lyxattiraljer efter att ynglingen tvingats se flera tidigare mycket lovande lagkamrater falla bort efter att ha blivit för upptagna av de glamourösa livet runt fotbollen i Monaco.

– Allt har förändrats runt Kylian men han är fortfarande samma kille. Han har ett stort självförtroende men är samtidigt väldigt enkel som person, säger lagkamraten och vännen Ruddy Ebondo.

Kylian Mbappé har också haft ett enda krav på rummet på internatet: En tv med alla tänkbara fotbollskanaler.

– Han mer än älskar fotboll – han är besatt. Jag jobbar själv inom sporten men han har nästan fått mig att tröttna eftersom det är det enda han gör 24 timmar om dygnet. Han ser allt! Han kan se fyra-fem matcher i rad, säger pappa Wilfried.

– Det har aldrig gått en dag utan att jag snackat fotboll. När jag vaknar sätter jag på fotbollen på tv:n och där står den på tills jag går och lägger mig igen. Jag vilar genom att se andra matcher. Hela mitt liv kretsar kring fotboll. Jag lever, äter och sover fotboll. Sporten är mer än en passion för mig. Den är allt, säger Kylian själv.

Många har under säsongen också vittnat om Mbappés fullständiga besatthet.

Foto: David Vincent / AP TT NYHETSBYRÅN

Efter 1-4-förlusten mot PSG i franska Ligacupen i början på april hittade Monacos målvakt Danijel Subasic anfallaren i tårar i omklädningsrummet.

– Thiago Silva hade legat på honom från den första minuten till den sista. Han hade verkligen gått hårt åt honom för att försöka förstöra hans självförtroende. Efter matchen var Mbappé väldigt ledsen och det var sorgligt att se honom så. Jag fick trösta honom och säga att det är normalt att ha sådana matcher men att han redan hade visat alla hur stark han är och att han kommer fortsätta med det i framtiden.

Tidigare i turneringen hade känslorna varit de omvända sedan Mbappé i december sänkt Rennes med ett hattrick.

– Jag var världens lyckligaste! Jag såg till så att alla mina lagkamrater signerade matchbollen och sen sov jag med den i sängen.

”Kallar honom Justin Bieber nu”

Just nu ägnar Kylian Mbappé sin tid på Monacos träningsanläggning med att träna fotboll, spela fotboll, se på fotboll och leka fotboll i datorspelet Football Manager. Fram till september studerade 18-åringen också vid sidan av karriären innan han tvingades ta en paus på grund av tidsbrist när åtagandena blev för många. Vad han pluggade till?

Foto: VALERY HACHE / AFP

– Jag pluggade ledarskap eftersom jag behöver det till mina planer efter karriären. Jag vill bli fotbollstränare. Jag älskar fotbollen och jag vill aldrig behöva lämna den. Frågan är bara om fotbollen fortfarande vill ha mig då.

När Mbappé tröttnar på fotbollsmiljön brukar han traska ner till ”Café de Paris”, ett lokalt brasseri där den unge fotbollstalangen blivit en maskot hos personalen.

Men går det verkligen att leva ett så här stillsamt liv när du helt plötsligt har hela världens blickar på dig? Kan fotbollen fortfarande bara vara en lustfylld lek? Motvilligt tvingas Kylians mamma Fayza medge att det blir allt tuffare.

Besöken på brasseriet har blivit mer komplicerade med fans som jagar efter stjärnan och efter matcherna står numera ofta mängder med skrikande tjejer och väntar på Mbappé.

– Jag kallar honom ”Justin Bieber” nu, säger Fayza ironiskt. Att leva i Paris hade varit omöjligt nu men här i Monaco är han i alla fall säker.

”Då kommer alla glömma mig fort”

Men snart kommer Kylian Mbappé ofrånkomligen tvingas bort från den trygga miljön i Monaco. Enligt spanska Cadena Cope har klubben redan nobbat ett bud på motsvarande 790 miljoner kronor från Manchester United samtidigt som Manchester-rivalen City påstås fila på ett erbjudande över en miljard kronor. Många menar dock att Real Madrids långsiktiga arbete med Mbappé gör dem till storfavorit att ro i land drömvärvningen (talangen växte dessutom upp i ett pojkrum tapetserat med bilder på Cristiano Ronaldo).

– Självklart kommer vi diskutera det här men med VM 2018 så vill inte Kylian lämna. Nu är egentligen inte rätt tid att diskutera det men vi kommer göra allt för att behålla honom, säger Monacos vicepresident Vadim Vasilyev.

När och var Kylian Mbappé flyttar är fortfarande osäkert men att han kommer göra det är alla övertygade om. Men vad händer då? Vad händer när rötterna i Frankrike rycks upp och den trygga miljön i Monacos byts mot en plats på fotbollsvärldens största scen? Är det då en ny Thierry Henry som kommer kliva ut i rampljuset eller riskerar även Kylian Mbappé att försvinna ut bakvägen som ännu en misslyckad Henry-följare?

För om omställningen blev för stor för en 19-årig Anthony Martial – vad talar då för att en 18-årig Kylian Mbappé från samma miljö ska kunna hantera det bättre? Mbappé förstår själv allvaret.

– Jag kommer inte ljuga, det är självklart roligt att höra att folk säger att jag är en stor stjärna nu. Just nu är det mitt namn högst upp på löpsedeln. Men om jag inte lyfter, om mina insatser inte motsvarar allas förväntningar, då kommer folk glömma mitt namn väldigt fort, säger Mbappé.

En 17-årig MBappé i U19-EM 2016 och en 19-årig Henry i junior-VM 1997. Foto: AP

Arsene Wenger, som var den som värvade Thierry Henry till Arsenal 1999, trycker på en avgörande faktor för Kylian Mbappés fotbollsöde.

– Killar med supertalang är de som spelar a-lagsfotboll redan när de är 18 år. De som inte spelar på seniornivå när de är 18-19 år är inga exceptionella talanger men han gör det. Han är elektrisk som Thierry var. Han kan dribbla, passa och är effektiv. Talangen är liknande, potentialen är liknande och han kan bli en ny Henry. Men har han samma motivation, driv och intelligens som Thierry hade? De två-tre kommande åren kommer avslöja det.

”Håll koll på den där”

Det är samma faktor som många menar just nu haltar Anthony Martials fotbollskarriär. Samma faktor som blivit så många andra supertalangers fall. Egentligen är det inte mänskligt att kräva att en tonåring ska kunna behålla fullständigt fokus på sin idrott när han dränks i pengar och uppmärksamhet men misslyckas han kommer allt det där ryckas ifrån honom lika snabbt som det kom.

Så hur kommer det gå för Kylian Mbappé? Kommer den fullständiga besattheten för fotboll enbart ge positiva effekter, kan fobin för lyxartiklar verkligen bestå i omklädningsrum där necessärerna kostar som mindre bilar och lyckas mamma Fayza fortsätta skydda sin ”Justin Bieber” från hysterin när uppmärksamheten växlas upp ytterligare tio steg?

Kort sagt: Kan Kylian Mbappé lyckas där Anthony Martial tillsynes misslyckats?

När Thierry Henry besökte Monacos träningsanläggning inför säsongen tog den franske landslagslegendaren även en gammal bekant i hand. Mbappé studerade på några meters artigt avstånd beundrande hur Henry och anfallaren Falcao bytte artighetsfraser innan Henry med visst allvar höjde rösten:

– Håll koll på den där. Han är en bra spelare, sa Henry till Monaco-anfallaren och sneglade bort mot 18-årige Mbappé.

– Han måste behålla rätt attityd, svarade Falcao.

Sedan vände sig Henry återigen mot Mbappé:

– Har du rätt attityd?

– Ja, svarade 18-åringen.

Snart rivs de trygga murarna runt Monacos internat när Kylian Mbappé kastas ut i fotbollsvärlden. Då är det helt upp till 18-åringen själv att avgöra sitt fotbollsöde.

Då är det verkligen upp till bevis.

Källor: Le Parisien, L'Equipe, Olibe, Ligue1.com.

✓ Mbappés Monaco inleder sitt semifinalspel i Champions League hemma mot Juventus den 3 maj.