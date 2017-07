Alla tre målvakter i Sverige har skavanker

Nummer 1

Namn: Hedvig Lindahl

Ålder: 34

Klubb: Chelsea Ladies FC

Tidigare klubbar: Gropptorps IF, Baggetorps IF, DFK Värmbol, Tunafors SK, Malmö FF, IF Trion, Linköpings FC, Kopparbergs/Göteborg FC, Kristianstads DFF.

Landskamper: 137

Kommentar: Skadade fingret i mitten av april, men är tillbaka i full träning och stod i senaste träningslandskampen mot Skottland. Är givet förstaval och har sett bra ut under träningarna i Göteborg. Hämmas inte av skadan.

Nummer 2

Namn: Hilda Carlén

Ålder: 25

Klubb: Piteå IF

Tidigare klubbar: Öja FF, Ystads IF FF, IK Pandora, Hammenhögs IF, Ldb FC Malmö, Linköpings FC, Hammarby IF.

Landskamper: 7

Kommentar: Fick chansen mellan stolparna mot USA när Lindahl var skadad. Gjorde en bra insats i träningslandskampen. Skadade knät för en månad sedan, men är spelklar. Man ser på träningarna att hon inte har några problem att prestera trots knäskyddet.

Nummer 3

Namn: Emelie Lundberg

Ålder: 24

Klubb: Eskilstuna United DFF

Tidigare klubbar: Triangelns IK, KIF Örebro.

Landskamper: 0

Kommentar: Har inte kunnat träna för fullt under lägret i Göteborg. Hon har haft problem med ryggen, känt av smärta i ländryggen (lumbago). Ska enligt läkarteamet vara på rätt väg och vara redo att gå för fullt under resten av lägret.