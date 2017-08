Cupen lottad – så spelas andra omgången

Härnösands FF-Östersunds FK

IK Brage-Åtvidabergs FF

Tullinge TP FK-IK Frej Täby

Enskede IK-Gefle IF FF

Vasalunds IF-Athletic Eskilstuna

IFK Aspudden Tellus–Dalkurd

Karlstad BK-Örebro SK

Arameisk Syrianska IF-IF Brommapojkarna

Sollentuna FF-Syrianska FC

Akropolis IF-Hammarby IF

Värmbols FC-AIK

Bollnäs GIF FF-IFK Norrköping

Piteå IF FF-Degerfors IF

Gamla Upsala SK-Djurgårdens IF

Carlstad United BK-IK Sirius FK

Torstorps IF-GIF Sundsvall

Assyriska IF i Norrköping-Trelleborgs FF

Skövde AIK-GAIS

Landvetter IS-IFK Göteborg

Nybro IF-Kalmar FF

Oskarshamns AIK-Helsingborgs IF

Hittarps IK-Varbergs BoIS FC

Lunds BK-Norrby IF

Kvibille BK-BK Häcken

Tvååkers IF-Örgryte IS FF

Landskrona BoIS-IF Elfsborg

Husqvarna FF-Östers IF

Torns IF-IFK Värnamo

Utsiktens BK-Jönköpings Södra IF

FC Trollhättan-Malmö FF

IK Oddevold-Falkenbergs FF

Kristianstads FC-Halmstad BK