Man City vann utan problem

Manchester City hade inte vunnit på fyra matcher.

Men hemma mot Hull tog man en enkel seger.

Nu har City greppet om den fjärde Champions League-platsen.

Manchester City är tillbaka på vinnarspåret.

Efter fyra raka matcher utan vinst fick pubilken hemma på Etihad Stadium äntligen fira tre nya poäng.

City började bäst men det var en dråplig situation som gav ledningsmålet.

Jesus Navas tog sig fram på högerkanten och slog in ett inlägg som studsade via Hull-spelare Ahmed El Mohamady in i eget mål.

Efter det var det egentligen inget snack.

Gör mål direkt efter paus

Andra halvlek hann knappt börja innan Sergio Aguero tryckte in 2–0 efter en fin soloprestation av Raheem Sterling. Engelsmannen snirklade sig förbi flera försvarare och hittade Aguero vid den bortre stolpen.

Där kändes det som att matchen avgjordes.

Och det var den också.

Fabian Delph satte 3–0 innan Andrea Ranocchia kunde tröstmål med några minuter kvar.

Pep Guardiola är både nöjd efter matchen, men också missnöjd med vissa detaljer.

– Hulls mål är ett exempel på hur vi har agerat i eget straffområde denna säsongen. Vårt andra och tredje är så som vi vill spela, säger han till klubbens Twitter.

City håller sig därmed kvar på fjärde plats och skapar ett avstånd på sju päng ner till Arsenal och Manchester United.

