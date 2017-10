Uppgifter: Då är Ibra tillbaka i träning igen

Zlatan Ibrahimovic närmar sig en comeback.

Enligt den senaste prognosen väntas svensken vara tillbaka i full träning i slutet av oktober, enligt The Sun.

”Det kan bli spel i gruppspelet av Champions League”, skriver tidningen.

Manchester United fortsätter att ånga på i Premier League .

I går besegrades Crystal Palace med 4–0 på hemmaplan, men inför mötet pratade José Mourinho om saknaden av Zlatan Ibrahimovic, 35 .

– Utan Zlatan kan vi inte rotera anfallare, speciellt inte eftersom Marcus Rashford även spelar på andra positioner. Till Zlatan finns spelklar är det inget alternativ att vila vår toppanfallare, på samma sätt som vi inte kan göra så på andra positioner. Vi kan inte göra det, sa Mourinho och flaggade för att Romelu Lukaku skulle tvingas spela varenda minut.

”Kan både springa och skjuta”

Men nu kan det bli ändring på det.

De flesta rapporterna tyder att svenskens rehabilitering har gått överraskande bra.

Och nu uppger den brittiska tabloiden The Sun att Manchester United räknar med att svensken är tillbaka i full träning i slutet av den här månaden.

”Ibrahimovic har setts både springa och skjuta in på Uniteds träningsanläggning Carrington och ökat intensiteten under övervakning av konditionstränarna. Väl informerade källor på insidan säger att Zlatans fysiska status är drygt 80 procent av hans max” , skriver The Sun .

Kan bli CL-spel

José Mourinho har konsekvent hävdat att 35-åringen är tillbaka från sin skada på andra sidan nyår och att spel i Champions League – trots att svensken är registrerad i truppen – är uteslutet.

”Skadan var tänkt att hålla den svenske stjärnan borta fram till januari, men han har gjort stora framsteg. Nu kan det bli spel i någon av de senare matcherna i gruppspelet av Champions League för Ibra” , skriver tidningen.