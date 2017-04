”Det är som en saga, det är verkligen det”

En klubb har flyttats, en trupp har formats, en arena har byggts om, en tränarstab har rekryterats.

Det här är inte den fotbollsmoraliska diskussionen om AFC Eskilstuna.

Det här är historien om att skapa ett allsvenskt lag på 100 dagar.

Dagen efter kvällen före.

Klockan närmar sig halv tolv på fredagsförmiddagen, och en efter en släntrar AFC Eskilstunas spelare in i omklädningsrummet på Tunavallen. De kom tillbaka till stan vid tvåtiden på natten, efter att ha varit nere i Malmö och besegrat de regerande svenska mästarna med 1-0 i den sista träningsmatchen inför den allsvenska premiären.

Många av ansiktena här är nya för den allsvenska publiken, men mannen i mitten är i alla fall välbekant. Prick klockan halv tolv klappar han i händerna och inleder ett kortare anförande.

– Jättekort om matchen, about the game... Totally, a very good performance.

Pelle Olssons karaktäristiska gästrikemål är intakt, men för tillfället pratar han mest engelska på jobbet. AFC Eskilstunas spelare har rötter som sträcker sig till 28 olika länder, och med ledarstaben inkluderad spränger de 30-vallen.

Nykomlingarnas tolfte nyförvärv

Än är inte Olsson helt bekväm med språket – han tycker själv att han blir lite för svartvit och definitiv på engelska – men lyckas ändå vara relativt tydlig när han ger sin egen syn. Han prisar modet i att våga stå högt upp med backlinjen, plussar intentionerna i anfallsspelet.

– I n the attacking part, we have some small details that you can see really works even against Malmö away. In the counterattacks, but also when we shift them outside and try to find our pattern. So we have it around the corner – just work on.

Olsson avrundar den korta matchgenomgången. Han hann inte riktigt klart med videoklippningen under nattimmarna på bussen hem, så det får vänta till veckan efter.

– Nånting att säga om matchen? The feeling out there on Swedbank Stadion? Feeling good?

Några hummar jakande, men lagkaptenen Omar Eddahri är den enda som faktiskt säger något.

– Stabilt.

– Stabilt var ordet.

Pelle Olsson skiftar fokus, vänder blicken ner mot hörnet av det L-formade omklädningsrummet.

– And of course, we say official welcome to Zurab .

De andra spelarna applåderar, en bitig kille med dörrvaktslook reser sig. Det är den georgiske landslagsförsvararen Zurab Tsiskaridze. Tio dagar före den allsvenska premiären har han blivit nykomlingarnas tolfte nyförvärv – på transferfönstrets sista kväll ansluter sedan även anfallaren Simon Alexandersson från Åtvidaberg – och han kommer med den typen av resrutt som förvånansvärt ofta burit till Eskilstuna den här våren.

30 år gammal har han hunnit med proffsspel i nio länder på fyra olika kontinenter. Född i Sovjetunionen, uppvuxen i USA, skolad i Brasilien, värvad från Tjeckien.

– Thank you. I'm not gonna make speeches. Everyone has been kind, I'm happy to be here.

Längre bort på samma bänkrad replikerar AFC:s allra mest profilstarka nyförvärv omedelbart.

– Of course. Who wouldn't?

Det är otydligt om Emmanuel Frimpong skämtar eller menar allvar.

När vi väl är framme vid den allsvenska premiären har det gått på dagen fyra månader sedan Pelle Olsson fick det där speciella samtalet på sin telefon.

Vid det laget hade han varit ofrivilligt arbetslös i fyra månader, och hunnit börja frukta för sin framtid som fotbollstränare. Det var den första fredagen i december, och AFC Eskilstunas sportchef Azad Budak frågade ifall Olsson skulle vara intresserad av att bli allsvensk tränare igen.

– Vid lunch dagen efter skulle jag åka på 17 dagars semester, så jag sa: ”I så fall får vi nog lov att sätta igång nu”.

Redan samma kväll träffades de för ett möte, och vid det laget hade Olsson redan hunnit snabbstudera några videos från AFC:s matcher föregående säsong.

Dagen efter befann han sig någonstans ovanför Alperna då det trådlösa nätverket på Norwegian-planet faktiskt fungerade och mailboxen gick att öppna. Där fanns ett nytt meddelande från AFC.

Jodå, de trodde på det här, de ville förhandla.

”Plötsligt 120 procent igen”

Några dagar senare gick Pelle Olsson ner till receptionen på lägenhetshotellet i Puerto de Mogán på Gran Canaria. Där fanns en scanner han kunde låna, så att han kunde skicka tillbaka det underskrivna kontraktet till Sverige.

– Det här jobbet är nästan komiskt på så sätt att totalt allt – varenda tanke dygnet runt – styrs av nästa träning, nästa match. Och så är man helt ute, helt borta från det. Fyra månader kan vara en gigantiskt lång tid, tråkigt och tomt. 14 raka år som allsvensk tränare... Blir det inte mer? När jag skulle åka på semester – inte fan trodde jag då att det skulle hinna dyka upp något inför 2017. Men plötsligt så ringer Azad Budak – och tre dagar senare är det 120 procent igen.

Olsson skrattar:

– Att det går såhär snabbt mellan första intresseförfrågan och påskrift är extremt ovanligt. Men det är på något sätt en väldigt bra illustration av... hela grejen.

Semestern blev något annat än han hade tänkt sig. Pelle Olsson växlade poolkanten med analysprogrammen på datorn. Han hade hunnit skapa sig en ganska tydlig bild av stommen i laget som gjorde AFC allsvenskt då de negativa beskeden började ticka in.

Några dagar senare hade han inte längre någon stomme.

– När jag tittade på filmerna insåg jag att Filip Rogić, Abdul Razak och Daniel Jarl var väldigt centrala spelare i bygget. Men alla de försvann. Joshua Wicks flyttade, en nigeriansk högerback och en brasiliansk mittback hade redan lämnat. Av de som var med på riktigt och spelade upp laget kan man säga att sex spelare blev kvar, hela ryggraden var borta. Och min idé var redan skjuten i sank.

”Så jävla många bra spelare”

Hur såg den ut?

– Den var egentligen att kopiera de lag som gått upp och bitit sig fast, på så sätt att jag ville ha kvar en kontinuitet i truppen. Jag ville inte bygga ett nytt lag, det är nog jäkla knepigt att vara nykomling ändå. Men den idén var alltså borta innan jag ens hade hunnit börja. Det blev istället väldigt mycket fokus på att få in nya spelare med kvalitet för att ersätta stomspelare.

Det var inte bara nya spelare som behövde komma in. En assisterande tränare behövde rekryteras, en stödapparat runt laget behövde byggas upp. Och just det, sedan var det ju en hel klubb som skulle flyttas också.

Det dröjde inte länge innan Olsson tog beslutet att boka om hemresan och avbryta semestern i förtid. Om han var stressad, orolig? Nej, det vill han inte gå med på. Däremot var han lite konfunderad av att möta ett nytt sätt att arbeta, ett nytt sätt att tänka.

– Inflödet här har ju varit... Det har kommit in tolv spelare, de har kommit i en strid ström och det har varit en väldig spread på deras bakgrunder. Det är inte så en tränare helst önskar sig att processen ska gå till. Varje fönster i Djurgården var också nybygge, men det här varit ytterligare några snäpp från det.

Många spelare har dessutom kommit in sent.

– Jo, Azad har alltid sagt: ”Vänta bara tills det internationella fönstret stänger. Det kommer komma upp så jävla många bra spelare då”. Och jag bara: ”Ja, jo... Men det är ju ganska bra ifall vi har några spelare här också. Så att vi kan öva litegrann på hur vi ska spela och sådär”.

”Inte betalat någon enda övergångssumma”

Det Pelle Olsson betonade i samtalen med sin sportchef var att han ville ha in erfarenhet från spel i högstaligor, framförallt nordiska högstaligor.

På ett eller annat sätt gick det till slut. AFC Eskilstuna har värvat från Japan, Ryssland, England, Norge och Sverige. De har hittat österrikare i Ungern, iranier i Portugal, georgier i Tjeckien och tanzanier i Kongo. Förutom Emmanuel Frimpong och Alireza Haghighi har ändå alla spelat i Skandinavien tidigare.

– Azad har ju... Man kan säga att han har ett annat kontaktnät än jag hade när jag var sportchef i Gefle. Det visade sig att... Ja, det finns jäkligt mycket spelare därute.

Är det inte dyrt att värva på det här sättet?

– Jag vet faktiskt inte hur stor lönebudgeten är, men jag skulle tro att den är ungefär som den jag hade i Gefle. Men vi har ju inte värvat någon spelare, inte betalat någon enda övergångssumma. Det fanns någon spelare jag gärna hade satsat på, och jag frågade faktiskt om det en gång: ”Jag skulle vilja köpa en spelare”. Då raljerade Azad: ”Köpa en spelare? Hur fan gör man då? Ringer man till en klubb, eller vadå?”.

Ett tag innan AFC Eskilstunas tränings pass ska börja dyker en gänglig kille i röd täckjacka upp vid sidlinjen och pekar demonstrativt ner mot planen.

– This is my house.

Abdul Razak har aldrig spelat på den här arenan och han tillhör inte längre den här klubben – men han gör ändå en stor och högljudd poäng av att han fortfarande ser sig som en del av den brokiga AFC-familjen.

Hela välkomstregistret spelas upp för den återvändande mittfältaren som är på besök från IFK Göteborg. Det skriks förtjust, det dansas och det genomförs komplicerade hälsningsrutiner.

En av alla de som är framme och kramas är en ganska alldaglig 37-åring med sneakers på fötterna och en pappmugg i handen.

Azad Budak är en av Allsvenskans mer anonyma centralfigurer. Han säger själv att han jobbar hellre än att ge intervjuer, att han verkar snarare än att synas – men det är han som har satt samman allt detta.

Klubben har byggts av bussmiljonären Alex Ryssholm, truppen har skapats av Azad Budak.

Hade bara kontrakt med en spelare

– Jag blir stolt när jag ser det här, hur även de spelare som lämnat oss känner sig delaktiga i det vi har. Det är en unik miljö här. Någon dansar, någon sjunger... Det är allt, alla känslor i ett och samma rum. En av de nya svenska spelarna såg nästan chockad ut när han kom in i omklädningsrummet första dagen. Men spelarna måste få vara sig själva. Det har alltid varit en stor del av framgången, och det är viktigt att ha kvar det nu.

För drygt tre år sedan drev Azad Budak fortfarande en ambitiös agentfirma tillsammans med sin bror. Två av hans spelare höll till i ett AFC United som då gick igenom sin kanske allra mest kaotiska period. Hela säsongen hade varit turbulent, den förra sportchefen hade hoppat av, de flesta spelare var på väg bort.

– Alex Ryssholm ville förlänga kontraktet med en av våra spelare, så jag åkte över för ett möte. Då berättade han att han inte hade någon sportchef längre, och att han inte trodde att han skulle behöva någon heller. ”Okej... Hur många har du på kontrakt?”. ”En. Och han är på semester i Spanien”. Då sa jag bara spontant: ”Okej, vet du vad? Jag hjälper dig att få ihop det här. Du behöver inte betala mig någonting”.





Bland det första Azad Budak gjorde var att öppna dörren som ledde Özcan Melkemichel till klubben, och därefter föll sig det mesta naturligt.

– Jag har ju inte varit med om alla de här flyttarna till och från Väsby, utan jag började jobba vintern mellan 2013 och 2014. Och att vi tagit oss till Allsvenskan därifrån... Det är som en saga, det är verkligen det.

”Har folk i varje land”

Många tycker ju väldigt många saker om er – och en av åsikterna är att ni har köpt er till framgång, att ni bara lutat er mot Alex Ryssholms bussmiljoner?

– Vi har inga pengar. Vi har aldrig köpt en spelare. Och inte bara det – fram tills i år hade vi aldrig betalat ett agentarvode heller.

Azad Budak börjar förklara sin arbetsmetod, hur han hittar spelare där andra inte tittar. Tiden som agent gav honom ett kontaktnät som han fortfarande lutar sig mot, ett kontaktnät som bara har vuxit och blivit alltmer internationellt med åren.

– Jag har folk i varje land. Kanske inte precis i varje afrikanskt land, men du fattar.

Globalt sett finns det numera ett överskott av fotbollsspelare, och allt utgår ifrån att först skaffa sig en bild av vilka spelare som finns tillgängliga runt just det här transferfönstret. Sedan handlar det om att vänta – vänta på rätt tillfälle, vänta tills andra redan tappat tålamodet.

– Jag har en sak som jag alltid tänker på: Om jag förlorar något vill jag ha något bättre istället. Det vill jag alltid kunna lösa, och det är så jag har tänkt den här vintern. När det internationella fönstret stänger så öppnar mitt fönster. Det är lättare för mig att värva utländska spelare, har alltid varit det. Ska du hitta en svensk spelare av allsvensk klass så är han oftast redan uppe på en lönenivå som vi inte kan matcha.

Ändå tenderar värvningsprocesserna att bli sisådär ett halvår långa. Exempelvis hade Azad Budak kontakt med Emmanuel Frimpong ända sedan i somras innan övergången till sist blev klar.

– Det första jag säger är väl ungefär såhär: ”Jag vill att du kommer hit, och jag vet att det kommer att vara bra för dig. Du kommer inte tjäna några pengar – men det är ett jävla bra steg”. Jag säger ju inte till Frimpong: ”Kom hit, du ska vara här i tio år”. Utan jag säger: ”Du får gå tillbaka två, tre steg – men sedan tar du ett rejält kliv”. Sverige är en jävligt bra marknad på så sätt. Du säljer en toppspelare härifrån för så lite som tre miljoner euro, och därför är det så många som är här och scoutar och köper.

Arbetsdagar på 18 timmar

Jag hade gissat att det ändå skulle falla på pengarna.

– Just vid det första samtalet ligger man alltid jättejättelångt ifrån varandra. De säger: ”Jag har såhär mycket och jag vill ha såhär mycket. Dessutom har jag ett annat erbjudande som ger mig såhär mycket”. Men sedan håller man ändå kontakten, och så kanske det har tickat bort några veckor av januarifönstret. ”Hur går det? Har du hittat något?”. ”Nej, men jag har blivit lovad det här och det här”.

Och sedan kommer ni tillbaka in när det visar sig att de inte får det?

– Precis, precis. Så är det. Jag är alltid ärlig med hur lite pengar vi har från första början. ”Jag kan låtsas att det finns mer, men i så fall kommer bara du och jag att bråka i slutet på varje månad”. Här får alla i alla fall det som utlovats. Frimpong hade ett och ett halvt år kvar i Ryssland, och tjänade enormt bra pengar där jämfört med vad vi betalar. Han har gått med på en lönesänkning på ungefär 60 procent för att komma hit. Och det är samma sak med alla de här spelarna. Vi fångar dem vid rätt tillfälle.

Under hela intervjun blinkar det konstant i Azad Budaks telefon. Själv uppskattar han att det kommer in i snitt 100 samtal om dagen.

– Och sedan är det mail, sms, Whatsapp, Viber...

En vanlig arbetsdag för Budak är 17, 18 timmar lång. Förenklat uttryckt pratar han med människor på dagarna, och sitter vid datorn och scoutar spelare på nätterna.

– Jag har inte tagit semester på fyra år. Det har varit jobb varje dag.

”Jagar karaktärer”

Jag gissar att du inte har familj.

– Nej, det har jag inte. Det här är min familj.

En majoritet av de allsvenska sportcheferna har fortfarande ungefär samma bakgrund. De är gamla spelare, som känner ungefär samma människor och tänker ungefär likadant.

Azad Budak är inte en av dem. Hans fotbollsbakgrund kommer från grusplanerna i Stockholms södra förorter och suddiga piratstreams på datorn. Hans modell är en annan.

– Många andra värvar utifrån hur bra en spelare är. Det gör inte vi, utan vi ser alltid till hur bra en spelare kan bli. Vi tar i stort sett aldrig in en spelare på väg ner. Vi jagar karaktärer med hunger eller revanschsug, såna som aldrig riskerar att bli bekväma. De som kanske behöver en andra chans, eller i alla fall en ärlig chans. Och det är aldrig någon spelare som har kommit hit och blivit sämre. De är alltid bättre när de lämnar oss än när de kom.

Frimpong skrattar mest

I Tunavallens innandömen råder en typ av organiserat kaos. Längst inne under läktaren byggs det för fullt på det som ska bli AFC Eskilstunas permanenta omklädningsrum – klart till hemmapremiären, påstås det – och ute i korridoren springer Emmanuel Frimpong runt och letar efter sina träningskläder.

Är det tröjan som är borta? Eller byxorna? Alltsammans? Frimpong själv verkar vare sig speciellt bekymrade eller särskilt strukturerad i sitt sökande, han skrattar mest. Försvann kläderna i samband med matchen igår? Eller hade han överhuvudtaget aldrig fått några? Ingen aning.

Spelarna som startade i Malmö ska åka iväg till ett gym i en annan del av staden, och till sist får Arsenal-produkten tag på ett par shorts och en alldeles för liten t-shirt. Omar Eddahri tittar misstroget på honom, poängterar att det knappt ens är plusgrader ute.

– Are we not going in a car?

– Of course we are. But it's still cold outside, walking to the car.

– It's not cold. I'm African, bro. Tough skin.

En brett leende Frimpong tultar iväg sjungandes på någon typ av vaggvisa, och ljudnivån på Tunavallen sjunker några snäpp.

Inne i det kala tränarrummet – egentligen ett domarrum – pratar Pelle Olsson ihop sig med sin assistent Anders Johansson och fystränaren Ola Johansson om träningsupplägget för dagen. Vilka ska spela fotboll? Vilka ska köra rehab?

– Bara en fråga... Han är inte här alls!? Dom skulle ringa mig, men jag har inte hört något.

Duon med mest allsvensk erfarenhet

Ola Johansson undrar om Chidi Omeje, nigerianen som var förstaanfallare när AFC tog klivet upp i Allsvenskan. En rutinkontroll nyligen visade oregelbundenheter med hans hjärta, och ända sedan dess har osäkerheten och oron runt honom varit stor.

– Det vet jag inte än så länge. Förra träningen var han ju iväg någonstans. Det senaste nu var att han skulle komma hit bara för att vara här. Men han ska inte göra någon aktivitet? Han ska inte jogga eller så?

– Nä, han får inte göra någonting innan dom får svar.

Tränarna fortsätter att gå igenom listan över spelare. Ola Johansson pekar på ett nytt namn, vänder sig mot Pelle Olsson.

– Kommer han då?

– Det vet jag inte heller. Det är ju den här Migrationsverksproblematiken på honom... Jag har ställt frågan om vad som händer, men inte fått något svar av Azad.

Den här gången pratar de om den tanzaniske forwarden Thomas Ulimwengu. Han kom till Sverige och AFC redan under tonåren – vissa säger att han kom som ensamkommande flyktingbarn, andra att han värvades som lovande junior – men flyttade till kongolesiska storklubben TP Mazembe efter ett år. Där var han bland annat med om att först vinna afrikanska Champions League, och sedan spela klubblags-VM i Japan.

– Migrationsverket är klart, men det är inte klart med någon annan grej. Det var något med någon försäkring...

Anders Johansson svävar på meningen, Pelle Olsson knyter ihop. Sammanräknat finns det ingen annan tränarduo i serien som har lika stor allsvensk erfarenhet som de två.

– Han skulle magnetröntga sitt knä, och då måste han ha allting klart före. Inte Migrationsverksproblematiken den här gången, alltså. Folksamproblematiken.

Tränartrion samlar ihop sina prylar och sina spelare och ger sig av för att jobba. Anders Johansson hoppar på kryckor efter att ha stelopererat foten, så för tillfället tar han hand om en del administrativa saker snarare än att coacha ute på planen.

En äldre herre kommer fram till honom med en genomskinlig plastpåse. Det visar sig vara chauffören som först kört spelarbussen till Malmö och sedan samlat ihop kvarglömda grejer, bland annat en stor röd bok med arabiska tecken på framsidan.

– Det här måste vara koranen, va?

Johansson kryckar sig fram till sidlinjen, ropar till sig comebackande mittfältaren Haris Čirak.

– Jag vet att du inte var med till Malmö, men har du någon aning om vems detta är? Jag antar att den är ganska viktig för någon.

– Koranen? Den är Anel Raskajs.

Så var det med den saken. Anders Johansson konstaterar faktum, ger sig iväg för att återbörda den heliga skriften.

AFC Eskilstuna hade sitt allra första träningspass den 10 januari, och när spelarna väl anlände blev Pelle Olsson och Anders Johansson först förbryllade av att alla kom precis samtidigt.

Det visade sig att de – bokstavligt talat – kommit i en gemensam flyttbuss från Stockholm.

– Alla kom med hela sina bohag. Det var stora resväskor och allt...

Under de två första veckorna i den nya staden bodde hela spelartruppen på ett och samma hotell. Sedan följde ett träningsläger i Spanien, innan det var dags att slå ner mer permanenta bopålar i Eskilstuna.

– När vi kom hem fredagen den 3 februari var det jävligt spridda skurar kring vart folk skulle någonstans. Några lägenheter var inredda, några skulle tillbaka till hotellet och det var lite speciellt för de spelare som helt enkelt inte visste vad som skulle hända när de landade.

På ett eller annat sätt löste det sig. Idag har alla spelarna fått permanenta bostäder i Eskilstuna, förutom Alexander Michel som bor kvar i Södertälje och Alireza Haghighi som vill bo i Stockholm.

– Från första dag försökte vi sälja in till spelarna: ”Vi ska göra något som ingen annan gjort i Sverige förut. Många människor ska flyttas rent fysiskt och många saker ska lösas rent praktiskt, så vi behöver vara beredda på lite krångel och att allt inte bara kommer att flyta på. Acceptera det bara, fokusera på rätt saker när vi tränar”. Och det har spelarna gjort fantastiskt bra. Otroligt professionellt, jag är verkligen imponerad av dem.

Tillbaka inne i tränarrummet har Pelle Olsson tagit fram sin bärbara dator. Den är otymplig och ser smått uråldrig ut, även om han försäkrar att den köptes så sent som 2013.

– Fantastisk kapacitet har den.

Noggrann videoanalys

Som bakgrundsbild har Olsson en egenknäppt läktarbild från The Emirates. Inte för att han håller på Arsenal, utan för att han var så nöjd med vidvinkeln han fotograferade den ur.

Han klickar bort den, öppnar programmet Sideline Video Analyser istället och letar fram olika nyckelsekvenser från matchen mot Malmö.

– Det här var det ständiga temat, vändningar ut i ytterzon. Det här är deras farligaste målchans, kom efter 25 sekunder.

Bilderna har börjat rulla. Magnus Wolff Eikrem slår en svepande cross till Andreas Vindheim, som i sin tur prickar Markus Rosenberg med ett inlägg. Nicken går ett par decimeter utanför.

– Här tänkte man att: ”Jaha, det här blir som vanligt i Malmö”. Två minuter, och två djupa situationer i eget straffområde. Men sen så... Det här fungerar bra. Frimpong, han visar ju sin kvalitet här. Det är de där lägena som brukar vara svåra mot Malmö borta, att komma ut...

På skärmen vrider sig Emmanuel Frimpong ut ur en pressad situation, vänder defensiv till offensiv i en enda manöver. Anders Johansson nickar belåtet.

– Under hela matchen hade de bara ett enda skott på mål.

– Och ingen riktig målchans.

Pelle Olsson byter sekvens, pekar på en högt stående AFC-backlinje och ett rakt mittfält några få meter framför den.

– Avståndet backlinje-mittfält här... Tajt. Vi hade problem med det i några veckor, att backlinjen droppade av... Det får vi återfall i med Ludde (Öhman) nu också, däremot har Alex (Michel) varit väldigt bra på att kliva.

Några minuter ägnade åt sekvenser insorterade i kategorin ”centralt genombrott”, några klipp med kontringar. Anders Johansson visar på en särskild typ av defensiva omställningar.

”Måste bevisa för oss själva”

– Med tanke på vad Sundsvall kommer att göra... De kommer att starta med sina forwards i backlinjen, och sedan kommer de att springa hela vägen där... Som de gjorde när vi mötte dem med U21.

Pelle Olsson invänder:

– De gjorde aldrig det mot Jönköping. Inte en enda gång.

– Nä, dom spelade ju ner bollen djupt då. Men mot zonspelande lag...

– Mot zonspelande lag, precis.

Hur bra sitter grunderna, hur färdigt är spelet? Är det överhuvudtaget möjligt att få ihop ett allsvenskt lag på bara tre månader?

– Vi vet ju inte ens själva var vi står. Det här är en helt ny grupp människor som ska göra något ihop. Fotbollsmässigt har vi varit väldigt mycket upp-och-ner under försäsongen, och nu får vi se hur det blir i skarpt läge. Idrott handlar väldigt mycket om att komma igen efter motgångar, och vi måste bevisa både för oss själva och andra att vi har den förmågan.

Med det sagt finns det annat som också behöver sägas. När tipsen från den allsvenska upptaktsträffen kommer på tal – där AFC Eskilstuna spåddes komma sist – är det nästan så att Pelle Olsson fnyser.

– Vi har några spelare offensivt som kan bli en typ av motorer för hela lagets utveckling, såna som har potentialen att dra med oss till oanade höjder. Omar Eddahri... Hur snabbt kan det gå för honom i Allsvenskan? Hur högt kan han lyfta? Buya Turay, Chidi Omeje, Saša Matić och Ferid Ali... Ingen som sätter en sistaplatsstämpel på AFC kan ha en aning om de här spelarna.

Kostade jobbet i Dif

Men du som alltid har pratat om kontinuitet, långsiktighet, strävsam tålmodighet... Du inser väl att om du lyckas för bra – om det funkar att bara slänga ihop ett allsvenskt lag på tre månader – så motbevisar du samtidigt allt du någonsin argumenterat för.

– Haha, när jag kom till Djurgården var det just det jag sa i den allra första intervjun: ”Det är viktigt med kontinuitet, det tar tid att bli bra i fotboll”. Ja, jo... Det blev väl lite sådär med den kontinuiteten – varje transferfönster så byggde vi ett nytt lag. Vi lyckades med det fyra gånger i rad, men den femte gången misslyckades vi. Det laget blev för lätt att besegra, och det kostade mig jobbet. Men säg såhär: Om man har tid så är det bra att ta sig tid. Men har man ingen tid får man fan se till att det går snabbare. Ska man göra ett riktigt avtryck typ Östersund eller Jönköping – ska man etablera sig på en högre nivå – då behövs kontinuiteten. Vi kommer nog få jobba lite mer... whatever it takes.

En typ av slogan har redan hunnit sätta sig bland personerna som på ett eller annat sätt är knutna till AFC Eskilstunas förberedelser.

– Uppsala har haft mer än 100 år på sig att förbereda Sirius för allsvensk fotboll. Vi har haft 100 dagar här med AFC.

Kommundirektören Pär Eriksson skrattar gott. Han tar emot i Eskilstunas förhållandevis pampiga stadshus, en dryg kilometers promenad från Tunavallen.

Eriksson är själv inbiten fotbollsfantast. Som liten grabb stod han på Tunavallen då IFK Eskilstuna spelade i Allsvenskan på 1960-talet, och i sin yrkesutövning har han blivit alltmer övertygad om fotbollens sociala kraft och samhällsbyggande potential.

– Jag tror inte ens att AFC själva förstår hur mycket det betyder för oss att de kommer hit.

På stående fot drar Eriksson igenom en typ av lägesrapport, berättar om Eskilstunas kamp för att bli något annat än den evigt krisande industristaden.

– Hela Eskilstuna håller på att förändras. Under 1980-talet och en bit in på 1990-talet så tappade vi 10 000 arbetstillfällen. Hela den krisen tog ned oss oerhört. Vi återhämtade oss hyggligt, men sedan fick vi en ny smäll 2009. Då kom krisen i USA och så fordonskrisen – och då fördubblades arbetslösheten här. Från 7 till 14 procent, nästan från en fredag till en måndag. Översatt till människor är det ungefär 7 000 arbetslösa i Eskilstuna idag. Och hälften av dem är i alla fall någonstans – har någon form av sysselsättning – men då är det oftast frågan om en konstruerad verksamhet. Och sedan återstår alltså 3 500 personer. Just nu, klockan elva en måndagsförmiddag, har de inte ens någon anledning att gå upp ur sängen. Många av dem är ju unga killar, som tidigare hade svarvat eller fräst, men som nu inte behövs längre.

”Super för mycket i stan”

Han vill inte att det ska uppfattas som att han ”sitter och gråter”, men Pär Eriksson är samtidigt mån om att inte låta som en tom fraspladdrare ur en turistbroschyr. För att förstå Eskilstunas utmaningar och möjligheter behöver man känna till bakgrunden staden kommer ifrån.

– Jag kommer härifrån – jag är inte någon lycksökande pendlare från Västerås som ska göra mig märkvärdig – så jag kan säga en del sanningar om Eskilstuna utan att folk vänder taggarna utåt. Jag kan säga att vi fortfarande super för mycket här i stan. Jag kan konstatera att vi ligger kvar på arbetslöshetens topp tio-lista. Men just därför hoppas jag också att jag uppfattas som trovärdig när jag säger att förändringen är här nu, att något har hänt med den här staden.

Sedan krissmällen för åtta år sedan har folket här i stadshuset jobbat hårt och målinriktat för att ge Eskilstuna en ny, hållbar identitet. Det är inte längre en industristad, utan försöker nu bli en kunskapsstad, en kommunikationsstad, en kulturstad och – inte minst – en idrottsstad.

Och mitt uppe i det här skedet knackade det alltså på dörren hos Pär Eriksson. Det var representanter från Eskilstuna City, som undrade hur kommunen ställde sig till att härbärgera en hemlös elitförening från Stockholm.

– I det läget får man lov att sortera lite. Vi kunde inte börja med det här idrottsmoraliska: ”Gör man såhär?”. Det måste idrottsrörelsen ta hand om själv. Vi tänkte istället: ”Har det här något värde för Eskilstuna, för stadens utveckling och för människorna som bor här?”. Och svaren på de frågorna var både tydliga och enkla.

Det är en sak att förändra en stad rent fysiskt; antalet nya arbetstillfällen, nya bostäder och nya utbildningsplatser är enkla att mäta. Det är betydligt svårare att förändra en mentalitet, att skapa svåråtkomliga saker som framtidstro och framåtanda.

”Folk skrattar inte längre”

Det är här idrotten kommer in. Det är här AFC Eskilstuna har en roll att spela.

– Ta Guif, som har funnits i över 120 år... I 115 av de åren har de varit nöjda med att komma sexa, sjua. Ingen har krävt något mer heller. Men så kliver denna Kristján Andrésson in – bara 25 år gammal, uppvuxen här med isländska föräldrar – och säger att vi ska ta SM-guld. Han fick jättemycket kritik: ”Sådär får man inte säga i Eskilstuna”. Och okej, de har ännu inte tagit det där guldet, men de har gjort fyra finaler.

Eriksson fortsätter:

– Från kommunalt håll har vi använt det där. ”Om Guif kan spela SM-final så kan väl vi bli en av Sveriges bästa skolstäder, då kan väl våra företag höja ribban, då kan vi ta oss upp på topp tio-listan som idrottsstad”. Jag stod på ett möte med med alla våra föreningar för sju, åtta år sedan, och då fnissades det i lokalen när jag pratade såhär. Nu skrattar inte folk åt oss längre.

Under arbetet med att ta emot AFC Eskilstuna har Eriksson läst in sig på klubbens krokiga historia. Ibland har han kliat sig i huvudet, men oftast har han nickat uppskattande. Framförallt har han gillat att höra om träningarna i parkeringsgarage, jakten på ett eget hem, den eviga kampen mot oddsen.

– Traditionellt har idrotten varit lite såhär att den tyckt synd om sig själv, att den väntat på att någon uppifrån ska fixa saker: ”Det är kommunens fel att Smederna konkar och att Guif har haft det svårt”. AFC har inte alls den attityden. Någon gång fick Pelle Olsson en fråga i tidningen här. De lokala journalisterna var lite sådär att de försökte få honom att säga att kommunen inte ställde upp tillräckligt, men han sa bara: ”Vi har ett antal spelare och vi har en grön plan. Vi har några koner och vi har några bollar i en säck. Det räcker för oss”. Jag tyckte det var så jäkla bra. Jag kramade om honom och sa: ”Du är välkommen till vår stad, det är den här mentaliteten vi behöver”. Det var ett helt annat budskap än det här klassiska vi vant oss vid: ”Nä, nu får fan kommunen...”.

Du kunde relatera till det?

– Väldigt mycket. När vi väl träffade AFC så märkte vi att de var samma andas barn som vi själva, lite underdogs sådär. Jag tror inte att de hade passat i Uppsala eller Linköping, men här finns alla förutsättningar. Nu när vi ska bli en ny stad är det många som säger: ”Vi måste bli ett nytt Linköping, eller ett nytt Örebro. Vi måste också titta på Hammarby sjöstad”. Nej, istället har vi bett våra stadsplanerare att titta på Manchester, Liverpool och Leeds. Eskilstuna är lite rough till sin karaktär. Det är mycket tegel i den här staden, gamla industribyggnader, och vi har varit väldigt måna om att behålla den känslan. Det får mycket hellre vara lite stickigt, snarare än det här tillrättalagda. Vi vill inte bli Hammarby sjöstad.

På väggen i kommunrummet hänger tavlor på framstående Eskilstuna-bor, och bland dem finns givetvis ett porträtt av Kents sångare Jocke Berg. Pär Eriksson älskade Kent, men vill samtidigt gärna se deras sista spelning som en slutpunkt för alla dessa årtionden av industrikris.

– Medlemmarna i Kent var 17, 18 år i början på 1990-talet. Och hela deras musik är en avspegling av den här staden, av tiderna som rådde när de växte upp. Den går lite i moll. Det finns ett vemod och en motvind.

Men som motvikt har ni nu köpt er en rätt stor portion framtidstro och hoppfullhet för fem miljoner kronor?

– Haha, jadå. Så kan vi säga, jag bjuder på det.

Konkret uttryckt har Eskilstuna kommun investerat fem miljoner kronor för att göra Tunavallen godkänd för allsvenskt spel. Dessutom har de gjort utfästelser kring förbättrade träningsmöjligheterna runt om i stan, men så värst mycket mer är det faktiskt inte.

– Våra elitlag – Smederna, Guif, Eskilstuna United och våra gymnaster – har ett sponsringsstöd från de kommunala bolagen i storleksordningen en miljon kronor per år och lag. Och där har AFC också kommit med. Men det är allt.

”Finns de som rynkar på näsan”

Finns det inte ett inslag av skam över att det måste komma någon utifrån och ge er framgång, att ni inte riktigt klarat av att skapa den själva?

– Ja, jodå... Nog finns det väl de som rynkar lite på näsan, men jag har mött mycket mindre av den attityden än jag kanske trodde från början. Nästan alla har varit positiva.

Nedanför fönstret där vi sitter ligger det centrala Fristadstorget, som myllrar av folk när nu klockan närmar sig lunch. Här finns både foodtrucks och caféer. I andra änden av torget reser sig det nya konstverket Pinpoint – en 22 meter hög stålnål – och lite här och var är en sorts gula solstolar utställda.

– Hade du setat här och tittat ut för tre år sedan hade du sett mycket mer av ett Öststatstorg. Kanske hade det stått en korvkiosk i hörnet, men så mycket mer hade det inte varit. Men om du skulle prata med folket där nere nu så tror jag verkligen att så gott som alla hade sagt att något har hänt med den här staden.

Pär Eriksson pratar om de nya dubbelspåren som snart kommer att förkorta restiden till Stockholm med en halvtimme. Han pratar om högskolans nya campus och om det fräscha badhuset. Och så pratar han om AFC Eskilstuna.

– Nu har vi den magiska veckan framför oss. På torsdag spelar Guif sista seriematchen mot Ystad, och då öppnar den nya handbollsarenan. 3 700 platser. Fram till nu har de spelat i en sporthall byggd i mitten av 1950-talet, sunkig och möglig. Och sen på lördagen har då AFC första hemmamatchen mot Örebro...

Precis som nästan alla andra fotbollsintresserade i Eskilstuna håller Pär Eriksson på ett lag från en annan stad, i hans eget fall Djurgårdens IF. Det är så det blir efter mer än 50 år utan allsvensk herrfotboll – men det är inte så det ska vara framöver.

– När vi först fick frågan var det ju lite som: ”Har ni lust att adoptera ett fosterbarn?”. Nu har vi gjort det, nu ska vi lära känna varandra, att leva ihop och tycka om varandra. Om AFC skulle åka ur... Det skulle inte vara hela världen. Det viktiga är att det blir en klubb som menar allvar, som ska vara här från och med nu.

Du ser ingen risk att de drar vidare igen efter tre år?

– Nej. Men gör de det... Det skulle ju vara ett svek utan dess like. Det är det enda som skulle göra allt det här till ett misslyckande – men den tanken är oerhört avlägsen just nu.