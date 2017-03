”Varför skulle vi inte kunna vinna CL?”

Leicester skrällde i returen mot Sevilla

”Varför skulle vi inte kunna vinna Champions League?”.

Så sa Leicester-tränaren Craig Shakespeare inför returmötet med Sevilla.

Sedan bjöd laget på en skrällseger och är klart för kvartsfinal.

Hela fotbollsvärlden gapade när Leicester gick hela vägen och knep Premier League -titeln i fjol.

Nu har laget bjudit på en ny skräll.

2–0 i returmötet hemma med Sevilla innebär att ”The Foxes” vann åttondelsfinalen med totalt 3–2 och är klart för kvartsfinal i Champions League.

– Jag saknar ord. Det här är en fantastisk kväll för klubben, säger mittfältaren Marc Albrighton till Leicesters Twitter-konto.

Märkligt ledningsmål

Efter att ha blivit överspelade i första ronden i Spanien, som Sevilla vann med 2–1 och som resulterade i att dåvarande tränaren Claudio Ranieri fick sparken, var det ganska få som trodde på Leicester-seger.

Tränaren Craig Shakespeare slutade dock aldrig att hoppas.

På en presskonferens innan matchen och på frågan om Leicester kan vinna Champions League, svarade 53-åringen kort och gott:

– Varför inte? Vi är med och måste försöka gå för det i varje match. Jag förväntar mig att laget tar med sig känslan från de två senaste segrarna i ligan och verkligen ger allt de har.

Och det gjorde de blåklädda. Laget, just nu på 15:e plats i Premier League, krigade och slet för sin överlevnad och fick också utdelning två gånger om. Först tryckte lagkaptenen Wes Morgan något turligt in 1–0 i 27:e (mittbacken laddade för att nicka, men fick bollen på benet), innan Marc Albrighton utökade till 2–0 i 54:e sedan han bröstat ner bollen vid straffområdeslinjen och placerat in den bakom Sergio Rico i bortamålet.

– Vi visade fantastisk karaktär. Spelarna och klubben kan vara oerhört stolta, säger Craig Shakespeare.

Engelsmännen fick också viss hjälp från annat håll.

Rött på Nasri

Samir Nasri åkte nämligen ut med kvarten kvar. 29-åringen drog på sig sitt andra gula kort efter att ha gått fram och satt pannan i ansiktet på Jamie Vardy efter en knuff från Vardy.

– Du får inte gå i den fällan, hur mycket känslor som än bubblar, säger Viasat-experten Pontus Kåmark.

Vardy föll väldigt lätt och fick syna det gula även han, men det var alltså bara Nasri som fick lämna planen.

Men Sevilla hade sina chanser. Laget ordnade bland annat en straff bara minuter efter det röda kortet, men Steven N’Zonz la bollen rakt på Kasper Schmeichel.

Leicester höll undan i slutet och är därmed klart för kvartsfinal, som lottas 12.00 på fredag.

FAKTA Champions League-slutspelet Redan klara för kvartsfinal: Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern München, Barcelona, Juventus och Leicester. Onsdag 15 mars (åttondelsfinaler): Monaco-Manchester City (City vann första mötet med 5-3). Atlético Madrid-Bayer Leverkusen (Atlético vann första mötet med 4-2). Läs mer

