Uppgifter: Förre AIK-stjärnan delaktig i matchfixningen

AIK-spelaren erbjöds både en muta, som skulle ge över en miljon kronor, och hotades för att ordna rätt resultat mot IFK Göteborg.

Personen som kontaktade spelaren: en före detta stjärnspelare i AIK, uppger flera av varandra oberoende källor för Sportbladet.

Stormötet mellan IFK Göteborg och AIK som skulle spelats under torsdagskvällen på Gamla Ullevi i Göteborg ställdes under torsdagsmorgonen mycket överraskande in sedan ett matchfixningförsök blivit känt.

”En AIK-spelare uppvaktades i tisdags av en misstänkt så kallad matchfixare som erbjöd honom en stor summa pengar. Med förtäckta hot krävde fixaren i gengäld att spelaren skulle underprestera i kvällens allsvenska bortamatch mot IFK Göteborg .”

Uppgift: Skulle belönas med summa i miljonklassen

Enligt samstämmiga och trovärdiga uppgifter till Sportbladet kontaktades AIK-spelaren per telefon av en tidigare AIK-stjärna som ville träffa honom.

När de två träffades hade den tidigare AIK-stjärnan med sig flera personer som direkt framförde matchfixningserbjudandet till AIK-spelaren.

Vid utfört uppdrag skulle AIK-spelaren, enligt Sportbladets uppgifter, belönas med en summa i miljonklassen. Samtidigt uttalade också personer i sällskapet hot direkt till den nuvarande AIK-spelaren.

AIK:s sportchef Björn Wesström bekräftar inte att en före detta AIK-spelare varit inblandad.

– Nej, jag ger mig inte in i någonting som kan betecknas som en utredning. Det är polisens jobb, säger han.

Förundersökning inledd

En förundersökning är inledd av polisen i ärendet.

– Generellt svarar vi aldrig på om vi har någon misstänkt, säger Fredrik Gårdare, kriminalkommisarie för insatser mot grovt kriminella i idrottsmiljö, till Sportbladet. Sådan uppgifter kan vara viktiga rent taktiskt.

– Det är för tidigt att säga var det här ärendet tar vägen. Vi har stått för en omedelbar respons från polisens sida och vi agerar omedelbart. Vi är igång och jobbar just nu, säger Gårdare till Sportbladet vid förmiddagens presskonferens hos Svenska Fotbollförbundet.

Kan försvåra bevisläget

– Vi vill vara hemliga kring utredningen för annars når informationen gärningspersonerna som då möjligtvis kan vidta vissa åtgärder. De kan försvåra bevisläget. Men det är också för de anhöriga och de drabbade som har hamnat i en krissituation, säger Gårdare.

Sportbladets källor uppger att personerna som följde med den före detta AIK-stjärnan till mötet med den nuvarande AIK-spelaren har kopplingar till den undre världen.

Något som även polisens representant antydde vid presskonferensen hos Svenska Fotbollförbundet tidigare under torsdagen:

– Det är väldigt bra att spelare har reagerat, har informerat sin arbetsgivare och att AIK har kontaktat polis. Vi ser det som en stor framgång mot den organiserade brottsligheten som drabbar fotbollen, säger Fredrik Gårdare.

Samlades på eftermiddagen

Under torsdagseftermiddagen samlades AIK:s spelare och ledare.

– Efter att spelarna hade tränat och ätit så hade vi en liten samling. Det kändes som att det var en förhållandevis god balans bland spelarna, men allting är också väldigt individuellt. Det finns dem som har större behov av stöttning än andra, säger sportchef Björn Wesström.

Om det är en före detta AIK-spelare som kommit med hoten kan det finnas en extra olustig stämning?

– Det är inget jag vill spekulera i. Det är mycket som skulle kunna sprida en olustig stämning.

På måndag väntar ett derby mot Djurgården.

– I nuläget finns inga andra indikationer än att vi kommer vara fullt förberedda för match på måndag, säger Björn Wesström.