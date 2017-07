”Stor chans att vi lyckas med det också...”

Förbundskapten Claes Eriksson om några av spelarna värda att ha ett extra öga på under U19-EM i Georgien.

Marko Johansson, målvakt, Malmö FF (utlånad till Trelleborg):

– Marko har varit med i princip hela tiden sedan 15 års ålder. Har den här säsongen tagit stora kliv i superettan där han varit ordinarie i Trelleborg. Det blir riktigt tufft om vem som tar den här målvaktsplatsen, vilket är kul!

Viktor Johansson, målvakt, Aston Villa:

– Viktor har varit lite mer ut och in men fått en positiv utveckling i Aston Villa under hösten och vintern. Han har stått en del i deras U23-lag och stod för fina insatser för oss under kvalet.

Anton Kralj, försvarare, Malmö FF:

– Väldigt talangfull, både gällande teknik och speluppfattning. Otroligt spelskicklig ytterback. Hans styrkor ligger i att han läser spelet snabbare än alla andra och han har god teknik. Han är kortväxt och kan ha det lite jobbigt i höjd- och duellspelet men han reder ut i princip 19 av 20 situationer på ett utmärkt sätt.

Dusan Jajic, mittfältare, Hammarby:

– Lagkapten sedan två år i laget och har varit stabil rakt igenom. En box-to-box-spelare som är skicklig med bollen och placeringssäker.

Besard Sabobvic, mittfältare, Djurgården (utlånad till Brommapojkarna):

– Sabovic är ganska lik Jajic i sitt spelsätt. Han kanske är lite mer balanserad och gör en hel del mål också när han tar sig in i straffområdet.

Isac Lidberg, anfallare, Åtvidaberg:

– Lidberg är duktig när det gäller helheten i spelet. Han har utvecklat en bra teknik och är en boxspelare som gör mycket mål i boxen.

Viktor Gyökeres, anfallare, Brommapojkarna:

– Gyökeres är ganska lik Isac Lidberg i sin spelstil. Men Gyökeres är lite mer inriktad på att ha näsan mot målet. Oerhört stark när han driver bollen med fart. Kom in efter att Jesper Karlsson fått problem med en fot och avgjorde sen mot Italien.

Jesper Karlsson, anfallare, Elfsborg:

– Den som bryter mönstret är Jesper som har en jättefördel i sin snabbhet. Han är extremt snabb och har ett bra tillslag. Var inte med senast i kvalspelet på grund av skada.