Svenske supportern: Man måste ju försöka ta supporterkulturen framåt

BLÅGUL FEST. ”Det här är bara helt sjukt. Man måste ju älska gemenskapen och allt vad mästerskap innebär” Foto: PONTUS ORRE

Polackerna måste ha undrat vad sjutton som pågick.

Mitt i den svenska klacken under EM-mötet med hemmanationen stod Måns Hemgren med en stor vattenkanna och hejade fram det svenska U21-laget.

– Hon som visiterade där jag gick in sa bara "why?" och garvade. Då sa jag "kanna på, you know" och gick in.

Det var nog en del som höjde på ögonbrynen även framför tv-apparaterna hemma i Sverige när en supporter plötsligt zoomades in applåderandes med en stor orange vattenkanna i den svenska klacken under EM-mötet med Polen.

”Trodde det skulle bli svårt”

– Vi körde ramsan ”kanna på, kanna på, vi är från Svealand...” i Kielce på torget (i samband med första matchen mot England). Så vi löste en kanna där och alla tyckte att det var en kul grej och hakade på, säger Måns Hemgren, som är mannen på bilden, och fortsätter:

– Sen kände jag att det måste vi ju spinna vidare på. Jag hade kannan hela dagen i går (matchdagen) och många ställde frågor och tyckte de var roligt. Sen måste man ju försöka ta supporterkulturen framåt.

Men hur fick du in den på arenan?

– Jag trodde att det skulle bli svårt, men det var hur lugnt som helst. Hon som visiterade där jag gick in sa bara "why?" och garvade. Då sa jag "kanna på, you know" och gick in.

”Det här är helt sjukt”

Mästerskapet i Polen är Hemgrens andra.

– Nere i Tjeckien för två år sen var det bra stämning, men det här är bara helt sjukt. Man måste ju älska gemenskapen och allt vad mästerskap innebär. Man träffar så många olika människor också men alla är här av samma anledning. Det lär garanterat bli fler mästerskap för mig.

Är kannan med även i gruppavslutningen mot Slovakien?

– Absolut! Hoppas säkerhetspersonalen där är lika sköna bara...

