Äntligen, ”Bajen” – första vinsten mot Elfsborg sedan 2007

Ingen allsvensk seger mot Elfsborg sedan 2007.

Men i kväll fick Hammarby äntligen begrava ”Borås-spöket” – efter drömmål från Björn Paulsen.

– Ingen kom så jag fick skjuta själv, säger dansken till C More.

Förra veckan var det Elfsborg som välkomnade Hammarby med att dunka in ett par vackra drömmål bakom stockholmarnas målvakt Ögmundur Kristinsson.

En vecka senare fick Boråslaget en dos av sin egen medicin.

Detta när nyförvärvet Björn Paulsen i kväll visade vägen och gav Hammarby ledningen efter 21 minuter.

Dansken drev bollen länge – hela vägen från mittplan in i straffområdet och bestämde sig där för att skjuta. Med en klockren vänsterträff sopade han in bollen i bortre hörnet, otagbart för landsmannen Kevin Stuhr Ellegard i Elfsborgsmålet.

– Jag försökte vänta in andra spelare, men ingen kom så jag sköt själv. Det var ett bra mål, säger Paulsen till C More i halvtidsintervjun.

Paulsen tvåmålsskytt

Elfsborg kom dock snabbt tillbaka in i matchen och kvitterade i den 27:e minuten.

Daniel Gustavsson avslutade en snabb omställning genom att helt fri dunka in 1–1 med vänsterfoten.

Men det här var Hammarbys afton – och framför allt Björn Paulsens.

Tio minuter in i den andra halvleken fick 26-åringen bollen i en fri yta till vänster och skickade därefter in den mellan benen på Stuhr Ellegard fram till 2–1.

Trendbrott för ”Bajen”

Elfsborg var mycket nära att kvittera med kvarten genom Issam Jebali. Bollen dansade på mållinjen i en kaosartad situation innan den rensades undan – och närmare poäng än så kom inte bortalaget.

– Vi var inte effektiva nog men vi skapar nog med chanser, både för att ta poäng och vinna i dag, säger Elfsborgs tränare Magnus Haglund.

Detta innebär tre poäng till Hammarby – som därmed lyckad besegra Elfsborg för första gången på tio år.

Innan kvällens möte hade det blivit nio raka allsvenska matcher utan vinst sedan säsongen 2007.

