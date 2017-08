”Inget man är jättestolt över”



Handssituationen i första halvlek där Värmbol inte fick straff.

Division 2-klubben Värmbols FC blev enligt dem blåsta på straff.

I stället avgjorde AIK från straffpunkten.

– Prestationen lär inte stå i historieböckerna, det är inget man är jättestolt över, säger AIK-tränaren Rikard Norling till C More.

Det var mållöst mellan division 2-klubben Värmbols FC och AIK efter 45 minuter. Enligt hemmatränaren Rickard Johansson borde VFC haft en straff i första halvlek då bollen tog på Daniel Sundgrens arm när han skulle rensa undan bollen.

”Tar solklart på armen”

– Jag har kollat på bilderna på straffsituationen när han missar bollen och den tar solklart på armen. Han får hjälp av det så jag tycker det ska vara en straff till oss i första halvlek. Han slår hål i luften själv och tar med sig bollen ut. Jag tycker det är straff. Han missar bollen, men får hjälp av handen och då tycker jag det är straff, säger Rickard Johansson till C More.

I stället var det AIK som fick straffspark. I den 52:e minuten tog sig Johan Blomberg runt på vänsterkanten och lyfte in en boll som tog på Värmbols Eric Ackon. Domaren bedömde att bollen tog på handen och pekade på straffpunkten.

– Jag vill prata om straffen. Det var ingen straff, bollen tog i mitt ansikte. Bollen tog i ansiktet och sedan gick den ut, den tog aldrig på handen. Jag ville inte att de skulle ha straff, det målet avgjorde matchen, säger Ackon till C More när han ser reprisen.

– Oj, herregud. Jag ville inte att det skulle vara straff där, det var det enda målet i matchen. Det är ledsamt för mig. Vi gjorde en bra match, men på grund av straffen så förlorade vi. Det är riktigt sorgligt.

Stefanelli avgjorde

Nicolas Stefanelli var kylig och sköt in 1-0.

AIK skapade fler chanser i matchen, men lyckades inte utöka ledningen. Men det allsvenska laget är vidare i cupen.

– Vi växlade väl upp under typ fem minuter i den här matchen, det räckte, säger tränaren Rikard Norling till C More.

– Det var sådär, det måste man ärligt säga. Vi kom hit för att vinna, och vi vann. Prestationen lär inte stå i historieböckerna, det är inget man är jättestolt över.